آخرهم هلا السعيد.. أوبر سجل أسود من جرائم التحرش والاعتداء

شهدت مصر خلال الأشهر الماضية العديد من حوادث التحرش من قبل سائقي أوبر وكريم ووسائل النقل الذكي، وتنوعت حوادث التحرش بين اللفظي والإيماءات واللمس غير اللائق ومحاولة الاعتداء، وكانت حبيبة الشماع أشهر الضحايا وتعرضت لمحاولة اختطاف وفارقت الحياة بعدما قفزها من السيارة لتنجو من السائق.

كما تعرضت فتاة التجمع للتحرش من قبل سائق كريم واستغاثت بشقيقتها وقُبض على المتهم وخلال الساعات الماضية تعرضت فتاة الهرم للتحرش من سائق كريم بخلاف الوقائع الأخرى إلى أن وقعت هلا السعيد ضحية أيضًا.

في صباح اليوم، تعرضت الفنانة المصرية هلا السعيد لمحاولة تحرش من قبل سائق أوبر خلال رحلة لها من منطقة المهندسين إلى منطقة الهرم في القاهرة، وروت هلا السعيد تفاصيل الواقعة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، قائلة:



"كنت راكبة أوبر من المهندسين للهرم، وفجأة السواق وقف العربية وقالي العربية سخنت، ونزل من العربية وقالي هروح أجيب ميه. وبصيت وراه لقيته بيفك حزام البنطلون، فنزلت من العربية جريت مسرعة، وهو قالى متخافيش متخافيش أنا عندي السكر ولازم كل شوية أدخل الحمام".



وأضافت هلا السعيد: "نزلت من العربية وتركت شنطتى داخلها والحمد لله انى كنت بتكلم في التليفون قبل ما العربية تقف واتصلت بأحد أصدقائى قلت له إنى أرسلت له لايف لوكيشن وتقريبا هذا ما جعل السائق يخاف، والحمد لله إننا الصبح وأنى ما زالت قريبة من من منزلى".



وترجع تكرار هذه الحوادث لعدة أسباب منها غياب الرقابة الفعلية للسائقين أثناء الرحلات بالإضافة إلى ضعف إجراءات الفحص الأمني للسائقين للتأكد من سلامتهم وسلوكهم وهناك مطالبات لشركات النقل الذكي بتركيب كاميرات داخل السيارات بالصوت والصورة بالإضافة إلى تغليظ العقوبات على مرتكبي جرائم التحرش لردعهم وحماية المجتمع.