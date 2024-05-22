مجلس الدراسات العليا بجامعة الإسكندرية يناقش توصيات مؤتمر العلوم من أحل التنمية

استعرض مجلس الدراسات العليا والبحوث، المنعقد صباح اليوم، الأربعاء، الموافق 2024/5/22 برئاسة الدكتور هشام سعيد، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، توصيات المؤتمر الدولي الأول للتقدم في العلوم من أجل التنمية المستدامة ICASSD 2024، حيث أكد د.سعيد أن المؤتمر خرج بمجموعة من التوصيات الهامة التي تتوافق مع رؤية جامعة الإسكندرية في قطاع الدراسات العليا من خلال استخدام البحوث العلمية التطبيقية لخدمة أهداف التنمية المستدامة للدولة المصرية 2030، وضرورة وجود منصة موحدة للأبحاث والإمكانات المراكز والمعاهد والهيئات البحثية، تتاح لكافة الباحثين والجهات البحثية، فضلا عن الاستخدام الأمثل للعلوم والتكنولوجيا والإبتكار للوصول إلى نتائج علمية وتطبيقة ملموسة تخدم واقع المجمتع المصري لحل المشاكل والتحديات التى تواجه النمو الاقتصادي.





الإشراف على الرسائل العلمية

كما ناقش المجلس موضوعات الإشراف على الرسائل العلمية وتقارير الصلاحية موضوعات لجنة المعيدين والمدرسين المساعدين.

جامعة بولتكنيك باري

كما وافق المجلس على مذكرة التفاهم بين جامعة بولتكنيك باري بإيطاليا لتأسيس شراكة بين بعض جامعات دول حوض البحر الأبيض المتوسط في مجال الهندسة والأراضي والبناء وغيرها.



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