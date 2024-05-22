نهائي الدوري الأوروبي.. تشكيل أتالانتا لمواجهة باير ليفركوزن

أعلن جيان بيرو جاسبريني، المدير الفني لفريق أتالانتا الإيطالي، عن تشكيل فريقه الرسمي للمواجهة المرتقبة ضد نظيره باير ليفركوزن، والتي تجمعهما مساء اليوم الأربعاء، علي ملعب استاد أفيفا في أيرلندا، ضمن منافسات نهائي الدوري الأوروبي .

تشكيل أتلانتا اليوم ضد ليفركوزن

حراسة المرمى: خوان موسو.

خط الدفاع: ديمستري، هين، كولاسيناك.

وسط الملعب: زاباكوستا، كوبيماينرس، إيدرسون، روجيري.

وسط الملعب الهجومي: أديمولا لوكمان، دي كيتيلاري.

الهجوم: جيانلوكا سكاماكا.

يدخل فريق باير ليفركوزن المباراة بشعار لا بديل عن الفوز من أجل حسم لقب البطولة، والتتويج بها للمرة الثانية في تاريخه، حيث سبق للفريق الألماني التتويج بها نسخة 1987 – 1988.

بينما يدخل فريق أتلانتا الإيطالي المباراة باحثًا عن أول لقب له في تاريخ البطولة، حيث يستهدف الفريق استكمال مشواره الرائع بالبطولة وتتويج جهود اللاعبين باللقب.

وكان أتلانتا قد تأهل إلى نهائي البطولة على حساب مارسليا الفرنسي بعد التغلب عليه في نصف النهائي، بينما تأهل ليفركوزن للنهائي على حساب روما الإيطالي.

موعد مباراة باير ليفركوزن وأتلانتا والقناة الناقلة :

ومن المقرر أن تنطلق مباراة أتلانتا ضد باير ليفركوزن في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، 11:00 بتوقيت أبو ظبي.

وستذاع مباراة باير ليفركوزن ضد أتلانتا عبر قناة beIN Sports HD 1 بصوت المعلق الرياضي عامر الخوذيري.