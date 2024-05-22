استخدام برامج الذكاء الاصطناعي في إنتاج مواد تعليمية رقمية

كشف الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن استخدام برامج الذكاء الاصطناعي فى إنتاج مواد تعليمية رقمية.

جاء ذلك خلال لقائه روبرت جينكنز المدير العالمي للتعليم وتنمية قدرات المراهقين بمنظمة اليونيسف، لبحث أوجه التعاون في دعم البرامج التعليمية.

ونوه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بامتلاك مصر قنوات ومنصات تعليمية تحتوي مواد تعليمية متعددة؛ لمساعدة الطلاب على تحصيل التعلم وفقا لمنظومة التعليم الجديدة.

بناء قدرات المختصين في إعداد مواد تعليمية رقمية

وأعرب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عن اهتمامه بالتعاون مع اليونسيف فى بناء قدرات المختصين في إعداد مواد تعليمية رقمية.

ونبه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أن استخدام الذكاء الاصطناعي في مواد تعليمية لا يعنى الاستغناء عن المعلم، لكن يعني دمج الذكاء الاصطناعي فى البرنامج التعليمي؛ ليساعد المعلمين على أداء عملهم.

وأشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إلى تدريب المعلمين المتخصصين فى تدريس مناهج الثانوية العامة، فضلًا عن اهتمام الوزارة بعمل حقائب تدريبية وكتيبات تحتوي على الميثاق الشرفى فى مجال التعاون مع التكنولوجيا.

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني اشتراك المعلمين والطلاب فى أداء مواد تعليمية رقمية لمساعدة الطالب على تحقيق نواتج التعلم.

وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أنه لم يعد المعلم ملقنا للتعليم لكن موجه للتعلم، فضلًا عن التركيز على نواتج التعلم الكبرى وحل المشكلات والإعداد الشامل للطلاب.

ونوه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عن أن الوزارة لا تدخر جهدًا في سبيل تحقيق التنمية الشاملة للنشء، وخاصة من هم في مرحلة الطفولة المبكرة.

ولفت وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إلى تجربة مصر في تطوير المناهج وبنوك الأسئلة وتطوير التعليم الفني ورعاية الموهوبين والإتاحة والجودة والتعلم مدي الحياة وإعداد مواد تعليمية متنوعة.

ونبه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إلى تناول ملفات القرائية والتحول الرقمي في التعليم وجهود الدولة المصرية في تعليم ذوي الهمم ودمجهم في المجتمع، بالإضافة إلى عرض إجراءات وجهود التنمية المهنية للمعلمين وآلية إعداد القيادات الشابة.

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني اهتمام الوزارة بمواصفات الخريج المواكب للتطور التكنولوجي العالمى والثورة الرقمية لتكون مواصفاته مناسبة لسوق العمل ووظائف المستقبل.