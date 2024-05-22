بالورود .. الخطيب يستقبل بعثة الترجي التونسي في مطار القاهرة

استقبل محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي ، بعثة فريق الترجي التونسي بباقة من الورود ، فور وصولهم مطار القاهرة الدولي منذ قليل.





ومع دقات الثامنة من مساء يوم السبت المقبل ، يستضيف النادي الأهلي نظيره الترجي التونسي على ملعب ستاد القاهرة الدولي في إياب نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وانتهى لقاء الذهاب بين الفريقين والذي أقيم على ملعب حماد العقربي بمدينة رادس التونسية ، بالتعادل السلبي.



وواصل الفريق الأحمر ، تدريباته استعدادا لمباراة الترجي التونسي المرتقبة.

وتعادل الأهلي مع الترجي سلبيا في لقاء الذهاب الذي أقيم السبت الماضي على استاد حمادي العقربي في رداس.

