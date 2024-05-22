ارتفاع مخزونات النفط الخام ونواتج التقطير في الولايات المتحدة

ذكرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية خلال تعاملات، اليوم الأربعاء، أن مخزونات النفط الخام ونواتج التقطير ارتفعت في الولايات المتحدة بينما انخفضت مخزونات البنزين الأسبوع الماضي.

مخزونات النفط

وأوضحت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن مخزونات الخام ارتفعت بما يصل الى نحو 1.8 مليون برميل إلى 458.8 مليون في الأسبوع المنتهي في 17 مايو/ أيار، وذلك مقارنة مع توقعات محللين استطلعت آراءهم بأن تنخفض 2.5 مليون برميل.

وأردفت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية قائلة إن مخزونات النفط الخام في مركز التسليم في كاشينغ بولاية أوكلاهوما زادت 1.3 مليون برميل خلال الأسبوع.

وأضافت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن استهلاك الخام في مصافي التكرير ارتفع بنحو 227 ألف برميل يوميا.

وزاد معدل تشغيل المصافي بواقع 1.3% خلال الأسبوع، بحسب موقع الاسواق العربية.

وأفادت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية بأن مخزونات البنزين تراجعت 900 ألف برميل خلال الأسبوع إلى 226.8 مليون مقارنة بتوقعات المحللين في استطلاع بأن تنخفض بنحو 700 ألف برميل.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، ارتفعت 400 ألف برميل خلال الأسبوع إلى 116.7 مليون، مقارنة بتوقعات بانخفاضها 400 ألف برميل.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام انخفض 676 ألف برميل يوميا.

أميركا تعتزم بيع مليون برميل بنزين من احتياطي الشمال الشرقي

أسعار البنزين

تعتزم إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن إطلاق وبيع مليون برميل من البنزين من احتياطي الشمال الشرقي بعد طلب من الكونغرس لتصفية الاحتياطي من أجل خفض الأسعار قبل موسم الصيف.

يذكر أن أسعار البنزين بالتجزئة ارتفعت بأكثر من 15% منذ مطلع العام، وكان قد حذر الخبراء من استمرار ارتفاع التكاليف في الفترة المقبلة.

أعلنت وزارة الطاقة يوم الثلاثاء عن الإفراج عن 42 مليون غالون من البنزين، للمساعدة على خفض أسعار البنزين في الصيف.

وصلت العقود الآجلة لسعر البنزين إلى أدنى مستوى جديد عند 2.4895 دولارًا للغالون بعد هذه الأخبار.