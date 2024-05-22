المركزي الأوروبي يلمح إلى خفض أسعار الفائدة الشهر المقبل

ذكرت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، إن خفض أسعار الفائدة أمر محتمل الشهر المقبل في ظل احتواء المكاسب السريعة في نمو أسعار المستهلكين إلى حد كبير.

البنك المركزي الأوروبي

وأضافت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد أن البيانات الاقتصادية الأخيرة تعزز مستوى الثقة بأنه سيتم الوصول إلى مستويات التضخم المستهدفة على المدى المتوسط والبالغة 2%.

يذكر أن التضخم في منطقة اليورو وصل إلى ما يصل نسبته نحو 2.4% في أبريل، بحسب الاسواق العربية.

قالت "أوكسفورد إيكونوميكس" إن الفائدة في القارة الأوروبية ككل ستتراجع بشكل جماعي حيث من المتوقع أن يخفض المركزي الأوروبي في يونيو، كما أن السويسري والسويدي قد خفضا الفائدة فعلا للمرة الأولى منذ سنوات.

فيما خفف مسؤولون بمجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) حماس المستثمرين بشأن خفض محتمل لأسعار الفائدة في ظل دعوتهم إلى الحذر إزاء السياسة النقدية.

الأسهم الأوروبية تهبط بضغط من شركات صناعة السيارات ومخاوف التضخم

الأسهم الأوروبية

تراجعت الأسهم الأوروبية خلال تعاملات جلسة، اليوم الأربعاء 22 مايو، متأثرة بموجة بيع في أسهم شركات صناعة السيارات بعد أنباء عن رسوم جمركية صينية محتملة على السيارات المستوردة فضلا عن بيانات التضخم البريطانية التي جاءت أقوى من المتوقع وألقت بظلالها على معنويات المستثمرين.

وهبط مؤشر شركات صناعة السيارات الأوروبية فى أسواق الأسهم الأوروبية بما يصل الى نحو 1.9% لأدنى مستوى في أكثر من ثلاثة أشهر مع تراجع سهم مرسيدس بنز وبي.إم.دبليو وفولكسفاغن بنسب تراوحت بين 1.1% و2.3%.

وبدأت المفوضية الأوروبية تحقيقا في أكتوبر في ما إذا كانت السيارات الكهربائية بالكامل المصنعة في الصين تتلقى دعما يُفضي إلى تشوهات سعرية مما قد يبرر الحاجة إلى فرض رسوم جمركية. ومن الممكن أن يفرض الاتحاد الأوروبي رسوما مؤقتة في يوليو.

وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي فى أسواق الأسهم الأوروبية بما يصل نسبته نحو 0.3%، وقاد المؤشر فاينانشال تايمز 100 البريطاني الخسائر في المنطقة بعد بيانات أظهرت انخفاض التضخم في بريطانيا بوتيرة أقل من المتوقع إلى 2.3% في أبريل، مما دفع المتداولين إلى تقليص رهاناتهم على قيام بنك إنجلترا بخفض الفائدة الشهر المقبل.

وقفز سهم ماركس اند سبنسر فى أسواق الأسهم الأوروبية بما يصل نسبته نحو 9% بعد أن أعلنت شركة التجزئة البريطانية ارتفاع أرباحها السنوية 58%، بعدما قادت استراتيجيتها لإعادة هيكلة الأعمال لنمو قوي في المبيعات في قطاعي الأغذية والملابس.