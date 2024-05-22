فرع التأمين الصحي بالفيوم يكرّم المميزين

احتفالا باليوم العالمي للتمريض..

كرم فرع التأمين الصحي بالفيوم، أعضاء إدارة التمريض المميزين في إطار احتفالات الهيئة العامة للتأمين الصحي بالذكرى اليوم العالمي للتمريض.

اليوم العالمي للتمريض

يأتي هذا إيمانا من الهيئة بالدور الهام، الذي يقوم به قطاع التمريض في جميع المستشفيات والوحدات التابعة لها ، ويعد من أهم الأعمدة الرئيسية بالمنظومة الصحية.

وقامت إدارة التمريض، برئاسة صباح محمد عبد المطلب مديرة التمريض بالفرع، بتقديم عدد من العروض أوضحت من خلالها انجازات الإدارة بمستشفى الفيوم النموذجي للتأمين الصحي وجميع وحدات الفرع.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور محمد ضاحي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي، وبحضور الدكتورة فاتن عمارة مدير عام الإدارة العامة للتدريب والعلاقات الثقافية بالهيئة، والدكتورة بثينة يوسف مدير عام الإدارة العامة للتمريض بالهيئة، والدكتور أحمد سعد مديرعام الفرع، ومحمد صلاح نقيب التمريض بالفيوم ومدير إدارة التمريض بمديرية الصحة، ومديري المدارس الفنية للتمريض بمديرية الصحة والدكتور عمرو القاضي مدير مستشفى الفيوم النموذجي للتأمين الصحي والدكتورة رشا أحمد نائب مدير المستشفى وصباح محمد عبد المطلب مدير إدارة التمريض بالفرع، ومديري المناطق والعيادات بالفرع وعدد من قيادات الفرع والمستشفى.

مدير فرع الفيوم: نثمن دور التمريض في المنظومة الصحية

وبدأ الحفل بتلاوة آيات من الذكر الحكيم ثم رحب الدكتور أحمد سعد بالحضور مقدما لهم الشكر والتقدير لتشريفهم الحفل بالحضور.

وأثنى رئيس الفرع على فريق التمريض بالفرع وجميع الوحدات وعلى أدائهم المشرف للعمل وسعيهم الدؤوب للتميز في عملهم، مثمنا دور التمريض في المنظومة الصحية فهو أحد الأعمدة الرئيسية التي تقوم عليها المنظومة الصحية.

وتحدثت الدكتورة بثينة يوسف مدير عام الإدارة العامة للتمريض بالهيئة عن الدور التاريخي للتمريض على مر العصور والخدمات الجليلة التي قدمها للبشرية من قديم الازل، موضحة الدور العظيم والوطني الذي قام به التمريض وباقي أعضاء الجيش الأبيض أثناء جائحة كورونا.

وقامت إدارة التمريض بالفرع بإهداء عدد من الدروع التذكارية لكل من مدير عام الفرع، ومدير عام الإدارة العامة للتمريض بالهيئة، ونقيب التمريض بالفيوم، ومدير مستشفى الفيوم النموذجي للتأمين الصحي، وإسم المرحوم محمد على نقيب تمريض الفيوم السابق، تلى ذلك قيام مدير عام الفرع بتقديم شهادات التقدير لأعضاء التمريض المميزين بالفرع وجميع وحداته وشكرهم على أدائهم المشرف والمتميز لعملهم.

وأشار إلى أن إدارة الفرع تسعى دائما لتكريم العاملين المتميزين لحثهم على مواصلة الجد والاجتهاد في العمل وتقديم هذه النماذج المشرفة لتكون قدوة لباقي زملائهم في العمل.