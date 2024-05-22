مي عز الدين تضع جمهورها في حيرة.. ماذا فعلت؟

وضعت الفنانة مي عز الدين جمهورها في حيرة كبيرة بعد أن شاركت عبر خاصية القصص المصغرة بحسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الأشهر انستجرام صورة لصفحة من القرآن الكريم مشيرة إلى جزء من آية وهي:" بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين".

وهو ما أثار جدل بين متابعها كون الآية تتحدث عن التعرض للظلم ،وهو ماجعل جمهورها يتسائل، هل تعرضت للظلم في الفترة الماضية، وخاصة بعد أن كانت غائبة لفترة طويلة.

مسابقة مي عز الدين

أطلقت الفنانة مي عز الدين، مسابقة بسيطة لمتابعيها، من خلال أفضل تقليد لها كما طلبت من الجمهور الإشارة لها في الفيديوهات، كي تراها وتًعيد نشرها عبر صفحاتها الخاصة.

التحدي هو عبارة عن مشهد تختاره مي من أعمال سابقة لها، وتنشره عبر حسابها واختارت الفيديو الأول لهذا التحدي، أن يكون مشهدًا جمعها بالفنان محمد إمام، في مسلسل "دلع بنات"، الذي عُرض بـ2014.

من هي مي عز الدين

ممثلة مصرية ولدت في الإمارات بإمارة أبو ظبي واقامت فيها لأربع سنوات ثم عادت لبلدها مصر، حصلت على الإجازة الجامعية في الآداب قسم اجتماع من جامعة الإسكندرية.

وكانت بدايتها الفنية في عام 2001، حيث علمت أن الفنان محمد فؤاد يبحث عن وجه جديد ليشاركه البطولة في فيلمه رحلة حب، لذا طلبت من صديق العائلة المخرج منير راضي أن يعرفها على مخرج الفيلم محمد النجار، بعد ذلك اقترح على الفنان محمد فؤاد الذي أُعجب بها وأسند إليها الدور.

أما الظهور الثاني لها فكان في مسلسل أين قلبي، إذ لعبت فيه دور ابنة الفنانة يسرا في المسلسل؛ كانت يسرا قد أعجبت فيها وعرفت منها أنها سبق لها القيام ببطولة فيلم أمام محمد فؤاد، فاتصلت بمجدي أبو عميرة مخرج مسلسل أين قلبي وأخبرته أنها وجدت من ستقوم بدور ابنتها في المسلسل، وفعلا أسند الدور لها رغم وجود أربعين مرشحة.

وكانت مي قد خطبت في عام 2009 إلى لاعب كرة القدم محمد زيدان، ولكنهما انفصلا بعد فترة قصيرة، وحتى الآن ما زالت عزباء.