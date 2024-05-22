قنا| نسب متقدمة بإنشاءات 5 كباري

عقد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، اجتماعًا موسعا لمتابعة الموقف التنفيذي لأعمال رصف الطرق بالمحافظة، بالإضافة الى متابعة نسب تنفيذ المشروعات الانشائية لكبارى الرياح بمدينة قنا، وأبوشوشة بأبوتشت، وكوبري مدينة ابوتشت ، وكوبري بهجورة بنجع حمادي، وكوبري الكوم الأحمر بفرشوط واستكمال اعمال رصف الرزقة بابوتشت .

محافظة قنا

وجه محافظ قنا بسرعة الانتهاء من تنفيذ كافة أعمال الرصف ورفع كفاءة الطرق طبقًا للجداول الزمنية المحددة لإنهاء الأعمال، مع ضرورة التزام مسئولي الشركات المنفذة لكافة المشروعات بنطاق المحافظة الالتزام بتطبيق معايير السلامة والصحة المهنية خلال تنفيذ الأعمال.

وأكد أهمية توفير بيئة آمنة للعاملين، من خلال المتابعة والتفتيش الدوري للتأكد من مدي الالتزام بتطبيق معايير السلامة والصحة المهنية، واتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وأستمع الداودي خلال الاجتماع، الى شرح تفصيلى لنسب التنفيذ للمشروعات الانشائية لعدد من الكباري بالمحافظة، حيث بلغت نسبة تنفيذ مشروع كوبري ابوتشت 40% ، وبلغت نسبة تنفيذ كوبري مزلقان السكة الحديد بابوشوشة 71%، وبلغت نسبة تنفيذ كوبري الكوم الاحمر 93% ، وبلغت نسبة تنفيذ كوبري بهجورة 45% ، كما بلغت نسبة تنفيذ كوبري الرياح 94% ،

كما ناقش استكمال اعمال رصف طريق وصلة الرزقة مشددا على الجهات المعنية بالإشراف والمتابعة المستمرة لمشروعات الرصف منذ بدء تنفيذ المشروع وحتى الانتهاء منه والتأكد من التزام الشركات المنفذة بتطبيق أعلى معايير الجودة والأمان في أعمال الرصف منعًا للحوادث وحفاظًا علي أرواح المواطنين .

حضر الاجتماع، الدكتور حازم عمر نائب المحافظ ، ومحمد صلاح ابوكريشة السكرتير العام المساعد للمحافظة ، والعميد محمد رضوان مدير ادارة المرور بقنا، والمهندس عماد محمد رئيس الادارة المركزية للطرق والكباري بالمنطقة الثامنة بقنا ، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

مراجعة أعمال الرصف

وفي سياق ذي صلة، وجه المحافظ، في وقت سابق، بضرورة مراعاة المواصفات الفنية خلال أعمال الرصف بالمحافظة واستخدام مواد عالية الجودة.

وأوصي بضرورة التنسيق الكامل بين جميع الأجهزة المعنية والمتابعة المستمرة لأعمال الرصف والوقوف على أي ملاحظات قد تطرأ أثناء تلك الأعمال ومراجعتها فورًا مع المختصين.

وعقد المحافظ، إجتماعًا مع أعضاء اللجنة المختصة باستلام الطرق الإقليمية بنطاق المحافظة ، لمراجعة أعمال رصف طريق المستشفي العام بمدخل مدينة أبوتشت.