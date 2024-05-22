القصة الكاملة .. لاختطاف شاب وإكراهه على توقيع إيصالات أمانة بالمقطم

كشفت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة ، تفاصيل ملابسات اختطاف شاب ، بمنطقة المقطم و إكراهه على توقيع إيصالات أمانة.

تلقى قسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة بلاغ من أحد الأشخاص بقيام بعض الأشخاص "غير معلومين لديه" بإقتياده داخل سيارة وإجباره على توقيع إيصالات أمانة بدعوى وجود خلافات بينهم وبين والده و قاموا بتركه بمحافظة المنوفية.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد وضبط مرتكبا الواقعة (عاطلان - مقيمان بنطاق محافظة المنوفية).

واعترفا المتهمين بارتكاب الواقعة على النحو المشار اليه بتحريض من (شريك والد المجنى عليه "محبوس على ذمة قضية") وتم بإرشادهما ضبط السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة وكذا إيصالات الأمانة المشار إليها، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي سياق منفصل تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف حقيقة ما تم تداوله على أحد المواقع الإخبارية بشأن قيام بعض الأشخاص باقتحام إحدى المدراس مستقلين سيارة والتعدى بالضرب على أحد الطلاب واصطحابه داخلال سيارة ومحاولة خطفه.

بالفحص تبين عدم صحة ما تم تداوله، وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ 12 الجارى نشبت مشاجرة بين كل من طرف أول (طالبان - أحدهما "مصاب بسحجات بالجسم"- مقيمان بدائرة قسم شرطةحلوان)طرف ثانى(طالب- مقيمبدائرة قسم شرطةحلوان) بسبب حدوث مشادة كلامية فيما بينهم تعدى خلالها كلاالطرفين على الآخر بالضرب خارج المدرسة عقب انتهاء اليوم الدراسى بسبب أولوية الدخول للجنة الامتحانات، وهو ما أيده شهود الواقعة.

وفى سياق آخر فقد تلقى قسم شرطة عين شمس، بلاغًا بسقوط فتاة من الطابق الخامس بشارع الزهراء بدائرة القسم.

على الفور انتقلت أجهزة الأمن إلى مكان البلاغ، وتبين من المعاينة والفحص أن الفتاة سودانية الجنسية سقطت بعد ان اختل توازنها لتسقط جثة هامدة، تم تحرير محضر، وتولت النيابة التحقيق.

ضبط مدير كيان تعليمي وهمي بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين بالإسكندرية

كما تمكنت أجهزة وزارة الداخلية ، من إلقاء القبض على أحد الأشخاص بالإسكندرية بتهمة إدارة كيان تعليمي، وهمي بقصد النصب والاحتيال على المواطنين.

وأوضحت وزارة الداخلية أن معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة أكدت قيام أحد الأشخاص- له معلومات جنائية، بإدارة كيان تعليمي وهمى بدون ترخيص كائن بدائرة قسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية، واتخاذه مقرًا لممارسة نشاطه الإجرامي فى النصب والاحتيال على المواطنين راغبي الحصول على شهادات دراسية مزورة وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق بالعمل ببعض الشركات والمؤسسات الكبرى.

وأشارت إلى أنه عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته عدد من الشهادات الدراسية مزورة – مجموعة من استمارات الالتحاق بالأكاديمية خالية البيانات – مطبوعات دعائية - دفاتر تحصيل نقدية – جهاز حاسب آلي بمشتملاته بفحصه فنيًا تبين احتواءه على آثار ودلائل تؤكد نشاطه الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ضبط سائق سيارة تابعة لشركة نقل ذكي تحرش بفتاة بالهرم

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات واقعة تحرش سائق سيارة تابعة لأحد تطبيقات النقل الذكى بإحدى الفتيات بالجيزة وضبط مرتكب الواقعة.

تلقى قسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة ،بلاغا من إحدى الفتيات، بتضررها من قائد سيارة تابعة لأحد تطبيقات النقل الذكي لقيامه بمحاولة التحرش بها حال توصيلها بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات تم تحديد وضبط مرتكب الواقعة مقيم بمحافظة الفيوم، والسيارة المستخدمة في الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.