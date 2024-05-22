تنظيم فعالية تراث المتوسط للترويج للإسكندرية

الاحتفال بيوم المتحف العالمي

نظم مكتب الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بالإسكندرية، بالتعاون مع نادي اليخت المصري، فعالية تراث المتوسط بالإسكندرية، وذلك بهدف الترويج لمدينة الإسكندرية وما تتمتع به من معالم سياحية وأثرية متنوعة وذلك تزامنًا مع يوم المتاحف العالمي ويوم أوروبا من كل عام.

تعزيز الوعي السياحي

يأتي في إطار حرص الهيئة على تعزيز الوعي السياحي والترويج للمقاصد السياحية والأثرية المختلفة بالمقصد السياحي المصري.

وحضر الفعالية مها جلال عيد مدير عام الإدارة العامة للمكاتب الداخلية بالهيئة، وأمل العرجاوي المشرف على مكتب الهيئة بالإسكندرية، ومحمد متولي مدير عام آثار الإسكندرية بالمجلس الأعلى للآثار، والدكتور إسلام سليم مدير عام الإدارة العامة للآثار الغارقة بالإسكندرية بالمجلس الأعلى للآثار، وقناصل عدد من قنصليات الدول الأوربية المطلة على البحر المتوسط بالإسكندرية.

أشارت مها جلال عيد مدير عام الإدارة العامة للمكاتب الداخلية بهيئة تنشيط السياحة، إلى أن هذه الفعالية تضمنت تنظيم عدة فعاليات حيث تم تنظيم زيارة للقناصل ومرافقيهم لقلعة قايتباي ثم قاموا برحلة بحرية بالميناء الشرقي، بالإضافة إلى تنظيم ندوة عن تراث الإسكندرية الغارق وعرض فيلم تسجيلي عنها وذلك بنادي اليخت المصري، كما تم تجهيز مكتب استعلامات مزود بالمواد الدعائية عن المقاصد السياحية المصرية ولاسيما مدينة الإسكندرية وتقديم هذه المواد الدعائية والهدايا التذكارية الضيوف.

أضافت أمل العرجاوي، أنه في إطار الاحتفال بتراث المتوسط بالإسكندرية فيتم على مدار شهر مايو الجاري تنظيم عدد من ورش العمل حيث تم تنظيم ورشة عمل بالقنصلية الإيطالية لذوي الهمم للرسم والتلوين وعمل بعض النماذج المصغرة لقلعة قايتباى وبعض آثار الإسكندرية، وورشة عمل بالمتحف اليوناني الروماني للأطفال عن عناصر من وحي طبيعة دول البحر المتوسط، بالإضافة إلى ورشة عمل عن إتاحة المتاحف والمواقع الأثرية لاستقبال السياحة الميسرة من ذوي الهمم.