ضبط 24 مخالفة تموينية وعيادات طبية بدون ترخيص في بني سويف

أشرف اللواء سامي علام السكرتير العام لمحافظة بني سويف، اليوم الأربعاء، على حملة نفذتها لجنة لحماية المستهلك والتي استهدفت عدد من المحال التجارية ومحلات الجزارة والأسواق بنطاق مدينة بني سويف.

حملات مكثفة

وأسفرت الحملة عن تحرير 24 محضرًا لمخالفات تموينية وصحية وبيئية، شملت 9 محاضر للذبح خارج المجازر الحكومية، 5محاضر لعدم الإعلان عن أسعار السلع المعروضة، 3محاضر لعدم إصدار فواتير، 5محاضر لمخالفات بيئية، ومحضرين لعدم وجود شهادة صحية.

وتمكنت الحملة من ضبط منتحل صفة يدير مركز للأشعة، بجانب تحرير عدد من المحاضر لبعض المنشآت والمراكز الطبية لوجود مخالفات ، والتي شملت عيادات خاصة، ومعامل ومراكز أشعة، تدار بدون ترخيص، وقد تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والإدارية المتبعة في هذا الشأن

رافق السكرتير العام المساعد خلال جولته اليوم هاني الجويلي رئيس مدينة بني سويف، أحمد دهشان رئيس فرع جهاز حماية المستهلك، الدكتور أحمد عبد العظيم مدير إدارة العلاج الحر، الدكتور علاء سعيد مدير الوحدة الاقتصادية بديوان عام المحافظة، والمختصين من التموين والصحة وحماية المستهلك، والإدارة العامة للمتابعة بالمحافظة.

يأتى ذلك تنفيذًا لتكليفات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف.

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