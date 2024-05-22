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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

إحالة ملاحظين للتحقيق ببني سويف.. لهذا السبب

وكيل تعليم بنى سويف
وكيل تعليم بنى سويف

أفاد هاني عنتر وكيل تعليم بنى سويف، خلال تواصله مع محافظ بني سويف الدكتور محمد هاني غنيم، أنه تم اتخاذ ما يلزم حيال استفسارات أبنائنا طلاب الشهادة الإعدادية، بشأن بعض الأسئلة في مادة الجبر  التى أجري فيها الامتحان اليوم الأربعاء.

محافظة بني سويف

وطمأن وكيل الوزارة، أولياء الأمور والطلاب، بأنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات لمصلحة الطلاب،  أثناء تقدير الدرجات،  مؤكدً أنه تم عقد اجتماع بواضعي امتحان الجبر للشهادة الإعدادية بحضور محمد رمضان مدير عام التعليم العام و سيد مرعي موجه عام الرياضيات ولجنة وضع امتحان الجبر لمراجعة كافة أسئلة الامتحان مرة أخرى  وكافة النقاط التي حولها استفسارات، وأنها طبقا لتعليمات وضوابط وزارة التعليم.

وأوضح  وكيل التعليم، أنه خلال متابعته لسير الامتحانات  أحد لجان ادارة بني سويف، تقرر إحالة اثنين من  الملاحظين للتحقيق بمعرفة الشؤون القانونية لحيازة التليفون المحمول ومخالفة التعليمات المنظمة للعملية الامتحانية، فضلاً عن استبعاد ملاحظة باللجنة من نفس البلد . 

كما نفى وكيل الوزارة، ما تم تداوله من قيام  أحد أولياء الأمور (سيدة)  بسكب بنزين علي أبواب أحد اللجان، مؤكدً  على أن هذا الخبر غير حقيقي ولا يمت للصحة بأي شكل من الأشكال، وأنه لم تصل أية شكاوى أو بلاغات في هذا الشأن.

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