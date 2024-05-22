تارا عماد تحصل على هذه الجنسية بعد وفاة والدتها (صور)

تحقيقًا لحلم والدتها

كشفت الفنانة تارا عماد عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات الأشهر انستجرام ،عن تحقيقها لحلم والدتها الراحلة حيث حصلت تارا على جنسية بلد الجبل الأسود (مونتينيجرو)، بعد وفاتها بنحو 40 يوماً، وهو ما كانت تحلم به والدتها منذ الصغر.

ونشرت الفنانة صور تقف فيها أمام مبنى يحمل علم الدولة ،وتمسك بإحدى يديها جواز سفر بلد الجبل الأسود (مونتينيجرو)، وعلقت على الصور قائلة :" 21 مارس هو يوم استقلال الجبل الأسود، يوم كانت والدتي تحبه، ودائما ما تذكرني به، في شهر مارس الماضي، وبعد مرور 40 يومًا على وفاة والدتها، حصلت على جواز سفر الجبل الأسود الخاص بها، وأن هذا الأمر كان إحدى أمنيات والدتها منذ يوم ولادتها.

وأضافت:" كانت أمي تحب مصر، وعاشت هنا معظم حياتها وأمضت بعضًا من أجمل السنوات في استكشاف كل ركن من أركان مصر وعرفت ذلك كظهر يدها وكانت تخبرني به دائمًا، ومع ذلك إن حبها لبلدها الجبل الأسود، أصبح أكبر يومًا بعد يوم، لو كنت تعرف أمي لعرفت مدى حبها لبلدها ".

وتابعت:" ومن خلال قيامها بذلك، غرست هذا الحب في داخلي، وكبرت على حب مصر باعتبارها موطني، ولكن أيضًا أحب الجبل الأسود وأحتفظ به كثيرًا في قلبي".

وأردفت:"في اليوم الذي حصلت فيه على جواز السفر، تمنيت أن تكون أمي هناك لترى هذه اللحظة التي حلمت بها، أنا ممتنة لحقيقة أنها علمت أنني سأحصل عليه وأن جميع الإجراءات قد تمت، لكنني أعلم أنها كانت هناك ليس جسديًا، لكني شعرت بها وأستطيع أن أشعر بحبها وهو يسري في داخلي، اليوم أحتفل بحب أمي لوطنها، الحب الذي علمتني إياه وربتني عليه ♥".

من هي تارا عماد

ولدت تارا عماد في العاصمة المصرية القاهرة لأب مصري وأم يوغوسلافية من مونتينيغرو، بدأت حياتها المهنية منذ سن مبكر، حيث ظهرت في عدة إعلانات منذ كان عمرها 4 سنوات ثم عملت كعارضة أزياء منذ كان عمرها 14 سنة، ثم شاركت ولها من العمر 17 سنة في مسابقة ملكة جمال العالم للمراهقات والتي أقيمت في البرازيل واستطاعت أن تعود إلى مصر عقب فوزها بلقب ملكة جمال أفريقيا والوصيفة الأولى لملكة جمال العالم للمراهقات عام 2010.

إنتسبت تارا بعد الثانوية العامة إلى كلية إدارة الأعمال في الجامعة الأمريكية بالإضافة إلى متابعتها لـ«ورشات تمثيل» سواءً مع الفنان أحمد كمال أو أون لاين مع مؤسسات أمريكية.

وكانت أول أعمالها الفنية مسلسل الجامعة مع مجموعة من الممثلين الشباب وإخراج هاني خليفة عام 2011، وفي عام 2012 شاركت في مسلسل زي الورد من إخراج سعد هنداوي، اما في عام 2014 شاركت في مسلسل صاحب السعادة من بطولة عادل إمام وعدد من الممثلين الكبار واخراج رامي إمام.

وفاة والدة تارا عماد

توفت والدة الفنانة تارا عماد في 3 فبراير للعام الجاري، وأعلنت تارا ذلك بنشر صورة عبر خاصية "القصص القصيرة"، على حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وكتبت عليها:" إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا على فراقك لمحزنون.. بسم الله الرحمن الرحيم “يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي".

وأضافت :" انتقلت إلى رحمة الله والدتي الحبيبة.. على أن تكون صلاة الجنازة الأحد بعد صلاة الظهر بجامع الشرطة في الشيخ زايد.. اللهم اغفر لها وارحمها وقبتها عند السؤال ونقها من الذنوب كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس".