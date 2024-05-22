وفد الماني يزور مستشفي العريش العام بشمال سيناء

استقبل اللواء مصطفي محمد مصطفي، رئيس الإدارة المركزية لمكتب محافظ شمال سيناء، والدكتور طارق شوكة، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، واحمد منصور مدير عام المستشفى، اليوم الأربعاء، وفد ألماني رفيع المستوي، خلال زيارته الي مستشفي العريش العام بمحافظة شمال سيناء.

ويضم الوفد كلا من عضو برلمان ولاية شمال الراين وستفاليا الألمانية، جوزيف نيومان، ورئيس منظمة المساعدات الألمانية الشهيرة وشريك التعاون الرئيسي بوزارة الخارجية الألمانية الاتحادية "فريدنسدورف إنترناشيونال"، بيرجيت شتيفتر، والدكتورة فداء السبيتي، مساعدة باحث في برلمان ولاية شمال الراين وستفاليا، محمد أبو دهب، مدير الإنشاءات الحكومية في ولاية شمال الراين وستفاليا.

وجاءت زيارة الوفد الي مستشفي العريش العام بشمال سيناء، ضمن الزيارة التي يقوم بها الوفد لمصر لمدة 4 أيام من أجل تنسيق إجراءات الدعم الألمانية للعلاج الطبي للأطفال المصابين من غزة.

وخلال زيارة الوفد الي مستشفي العريش العام تفقد عدد من اقسام المستشفى، بجانب لقاء الطاقم الطبي الذي يقوم بعلاج الأطفال الفلسطينيين المصابين من غزة ومناقشة خيارات التعاون والدعم.

واستمع الوفد الي شرح من الطاقم الطبي في مستشفي العريش العام حول الجهود المصرية في استقبال وعلاج المصابين الفلسطينيين وخاصة الأطفال والاصابات التي أصيبوا بها جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والعمليات الجراحية التي تم اجراءها والجهود المبذولة.