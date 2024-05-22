جدول ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز قبل انطلاق مباريات اليوم
يعتلي حسام أشرف لاعب بلدية المحلة صدارة جدول ترتيب هدافي الدوري المصري برصيد 12هدفا ويليه مابولولو مهاجم الاتحاد السكندري في المركز الثاني برصيد 10 أهداف.
ترتيب هدافي الدوري المصري
1- حسام أشرف، بلدية المحلة، 12 هدفا
2- كريستوفاو مابولولو، الاتحاد السكندري، 10 أهداف
3- ياو أنور، البنك الأهلي، 8 أهداف
3- مصطفى عبد الرؤوف زيكو، زد اف سي، 8 أهداف
3- احمد بلحاج، سيراميكا كليوباترا، 8 أهداف
3- فيستون كالالا مايلي، بيراميدز، 8 أهداف
4- ميدو جابر، المصري البورسعيدي، 7 أهداف
4- محمد سالم، المقاولون العرب، 7 أهداف
4- كريم بامبو، البنك الأهلي، 7 أهداف
4- حسام حسن ، سموحة، 7 أهداف
4- أحمد سيد زيزو، الزمالك، 7 أهداف
4- صديق أويجولا، سيراميكا كليوباترا، 7 أهداف
واستطاع مهاجم بلدية المحلة قيادة فريقه لتحقيق انتصارا مهما علي الداخلية بهدف نظيف في الجولة الـ 24 لمسابقة الدوري المصري والتي تختتم غدا الخميس بمواجهة الزمالك وفيوتشر.