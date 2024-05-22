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الأربعاء 22 مايو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

حزب الله يقصف موقع الصدح بقذائف المدفعية

بوابة الوفد الإلكترونية

قصفت المقاومة الإسلامية في لبنان "حزب الله" تجمع لجنود الاحتلال في موقع ‏الصدح بقذائف المدفعية واصابوه إصابة مباشرة.‏

وقال حزب الله في بيانا له: دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 12:00 من ‏ظهر يوم الأربعاء 22-5-2024 موقع ‏الصدح بقذائف المدفعية واصابوه إصابة مباشرة.‏

 

مستوطنون يقتحمون الأقصى ويمنعون المصلين والطلبة من الدخول

مع صباح اليوم الأربعاء الموافق 22 مايو، قام عدد من المستعمرون الصهيونيون باقتحام باحات المسجد الأقصى، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي، وتركزت الاقتحامات في الساحات الشرقية للمسجد.

ووفق لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أفاد شهود عيان، بأن مجموعات كبيرة من المستعمرين اقتحموا المسجد منذ ساعات الصباح بالتزامن مع تشديد الإجراءات على أبوابه ومنع المصلين من الدخول والصلاة في باحاته، والتضييق على الطلبة الحاضرين للدراسة داخل المدارس الموجودة في باحات المسجد الأقصى.

فيما دعت جماعات ومنظمات الهيكل المزعوم، المستعمرين لتنفيذ اقتحامات كبيرة للأقصى خلال فترة اقتحامات في "عيد الفصح الثاني/الصغير" الذي يصادف اليوم.

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