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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

رئيس مطاي يتفقد معدلات تنفيذ أعمال رصف الشوارع

جولة المتابعة
جولة المتابعة

قام محمد عبد الغني رئيس مركز ومدينة مطاي شمال محافظة المنيا ، بجولة تفقدية لمتابعة رصف الشوارع بمدينة مطاي، ضمن الخطة الإستثمارية، وذلك تنفيذا لتوجيهات وتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، بمتابعه  خطة تمهيد ورصف الطرق الرئيسية والأحياء الداخلية بالمراكز، وإعادة تأهيل ورفع كفاءة شبكة الطرق والبنية التحتية ، بالتعاون مع وحدة الرصف و مديرية الطرق ضمن الخطة الإستثمارية (2024) ، والتشديد  على تسريع وتيرة العمل ، والتأكد من الإلتزام بكافة المواصفات والمعايير الفنية ، لضمان الإنتهاء من الأعمال المقررة ، وفق التوقيتات الزمنية المحددة ، بما يُسهم في تحسين شبكة الطرق الرئيسية والفرعية، وتحقيق الأهداف المنشودة لمسار التنمية الشاملة.

 

وتنفيذاً لتلك التوجيهات، تفقد اليوم محمد عبد الغني، رئيس مركز ومدينة مطاي، أعمال رصف الطرق و الشوارع بمدينة مطاي ، سواء  الإنترلوك او الرصف الاسفلتي،  وذلك ضمن أعمال التطوير بشوارع المدينة ، ضمن الخطة الإستثمارية ، بمرافقة الدكتور  هشام حسانين نائب رئيس المركز ، والمهندس حماده محمد مدير إداره الطرق بمطاي، و عبدالمنعم اسماعيل مدير اداره التخطيط ، وذلك لمتابعة معدلات تنفيذ أعمال الرصف،  من خطه العام الحالي ، حيث تفقد رئيس المركز، أعمال وضع بلاط الإنترلوك بالشوارع المستهدفة بحي شمال المدينة المتفرعة من شارع المدارس ، والجاري رصفها بالإنترلوك  ، كما تفقد قطع التربة بأرض الحوشة بحي شمال لتجهيزها الرصف. 

كما تفقد محمد عبد الغني رئيس المركز ، أعمال تهيئة وتجهيز الجزيرة الوسطى بطريق مصر أسوان الزراعي ، استعدادا رصفها بالإنترلوك وتجهيزات الرصف ، لباقي الشوارع والطرق المدرجة في خطه الرصف للعام الحالي ،  مع مراعاة الإلتزام بكافة الإشتراطات الفنية المتبعة ، والمواصفات المقررة أثناء أعمال الرصف ، وذلك للقضاء على الشوارع الترابية ، ولتسهيل حركة السير والمرور بتلك الشوارع ، وعودة المظهر الجمالي والحضاري  لشوارع المدينة .

وأكد رئيس المركز ، على المتابعة المستمرة لأعمال الرصف بمركز مطاي ، حتى الإنتهاء من رصف الطرق والشوارع المدرجة بالخطة، وتسهيلا للمواطنين في تنقلاتهم وحياتهم اليومية، واضفاء بعد حضاري لمدينه مطاي.

الجريدة الورقية