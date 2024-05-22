رئيس مطاي يتفقد معدلات تنفيذ أعمال رصف الشوارع

قام محمد عبد الغني رئيس مركز ومدينة مطاي شمال محافظة المنيا ، بجولة تفقدية لمتابعة رصف الشوارع بمدينة مطاي، ضمن الخطة الإستثمارية، وذلك تنفيذا لتوجيهات وتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، بمتابعه خطة تمهيد ورصف الطرق الرئيسية والأحياء الداخلية بالمراكز، وإعادة تأهيل ورفع كفاءة شبكة الطرق والبنية التحتية ، بالتعاون مع وحدة الرصف و مديرية الطرق ضمن الخطة الإستثمارية (2024) ، والتشديد على تسريع وتيرة العمل ، والتأكد من الإلتزام بكافة المواصفات والمعايير الفنية ، لضمان الإنتهاء من الأعمال المقررة ، وفق التوقيتات الزمنية المحددة ، بما يُسهم في تحسين شبكة الطرق الرئيسية والفرعية، وتحقيق الأهداف المنشودة لمسار التنمية الشاملة.

وتنفيذاً لتلك التوجيهات، تفقد اليوم محمد عبد الغني، رئيس مركز ومدينة مطاي، أعمال رصف الطرق و الشوارع بمدينة مطاي ، سواء الإنترلوك او الرصف الاسفلتي، وذلك ضمن أعمال التطوير بشوارع المدينة ، ضمن الخطة الإستثمارية ، بمرافقة الدكتور هشام حسانين نائب رئيس المركز ، والمهندس حماده محمد مدير إداره الطرق بمطاي، و عبدالمنعم اسماعيل مدير اداره التخطيط ، وذلك لمتابعة معدلات تنفيذ أعمال الرصف، من خطه العام الحالي ، حيث تفقد رئيس المركز، أعمال وضع بلاط الإنترلوك بالشوارع المستهدفة بحي شمال المدينة المتفرعة من شارع المدارس ، والجاري رصفها بالإنترلوك ، كما تفقد قطع التربة بأرض الحوشة بحي شمال لتجهيزها الرصف.

كما تفقد محمد عبد الغني رئيس المركز ، أعمال تهيئة وتجهيز الجزيرة الوسطى بطريق مصر أسوان الزراعي ، استعدادا رصفها بالإنترلوك وتجهيزات الرصف ، لباقي الشوارع والطرق المدرجة في خطه الرصف للعام الحالي ، مع مراعاة الإلتزام بكافة الإشتراطات الفنية المتبعة ، والمواصفات المقررة أثناء أعمال الرصف ، وذلك للقضاء على الشوارع الترابية ، ولتسهيل حركة السير والمرور بتلك الشوارع ، وعودة المظهر الجمالي والحضاري لشوارع المدينة .

وأكد رئيس المركز ، على المتابعة المستمرة لأعمال الرصف بمركز مطاي ، حتى الإنتهاء من رصف الطرق والشوارع المدرجة بالخطة، وتسهيلا للمواطنين في تنقلاتهم وحياتهم اليومية، واضفاء بعد حضاري لمدينه مطاي.