تشريح جثمان شاب عثر عليه مشنوقًا داخل غرفته بالمقطم

أمرت نيابة المقطم والخليفة الجزئية، اليوم الأربعاء، بـ تشريح جثة شاب عُثر عليه مشنوقًا داخل غرفة بإحدى الشقق السكنيه، لبيان سبب الوفاة، والتأكد من عدم وجود شبهه جنائية.

تشريح جثمان شاب عثر عليه مشنوقًا فى غرفته



وأمرت النيابة باستدعاء ذويه لسماع أقوالهم حول الواقعة، وتفريغ كاميرات المراقبة لمعرفة المترددين عليه قبلها، واستكمال تحريات المباحث.



وتبين من مناظرة النيابة أن الجثمان لشاب فى العقد الثالث من العمر، معلق فى حبل، وتبين وجود ازرقاق وآثار حبل حول الرقبة، ولا توجد أية إصابات طعنية أو قطعية آثار تعدٍ، وصرحت النيابة بالدفن عقب الانتهاء من إجراء الصفة التشريحية.

ترجع تفاصيل الواقعة عندما عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، على جثة شخص مشنوق ومعلق بحبل داخل غرفة في شقة بحي الأسمرات.



تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا من الأهالي بانبعاث رائحة كريهة من داخل الشقة المذكورة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وتبين وجود شخص معلق بحبل داخل غرفة، ويدعى "عبد النبي حسن"، يعمل سائق، وتم التحفظ على الجثة ونقلها الى المشرحه بمعرفة النيابة العامة، وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.