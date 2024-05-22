رسمياً .. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2024 في بورسعيد بالأسم ورقم الجلوس

رسمياً .. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2024 في بورسعيد بالأسم ورقم الجلوس ، تشهد محافظة بورسعيد حالة من الترقب والقلق بين الطلاب وأولياء الأمور بانتظار إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية للترم الثاني لعام 2024. وبعد انتهاء ماراثون امتحانات الصف الثالث الإعدادي في المحافظة، يستعد الجميع لمعرفة نتائج جهودهم وتحصيلهم الدراسي. وقد أعلنت الصفحة الرسمية لمحافظة بورسعيد على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أنه سيتم اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس لعام 2024 في تمام الساعة التاسعة مساءً يوم الأربعاء الموافق 22 مايو 2024 من قبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد.

هذا الإعلان جاء ليطمئن الطلاب وأولياء الأمور الذين يعيشون حالة من التوتر والترقب. وقد أكدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد أن جميع أعمال التصحيح والمراجعة قد انتهت بنجاح، مما يضمن أن النتيجة ستكون جاهزة للإعلان في الوقت المحدد. من الجدير بالذكر أن محافظة بورسعيد تعد أولى المحافظات في جمهورية مصر العربية التي تعتمد نظام البوكليت في امتحانات الشهادة الإعدادية، مما يسرع من عملية التصحيح وإعلان النتائج بعد انتهاء الامتحانات بفترة وجيزة.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2024 محافظة بورسعيد

بعد اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس لعام 2024 في محافظة بورسعيد، ينتظر الجميع بفارغ الصبر الإعلان الرسمي عن رابط نتيجة الشهادة. ومن المقرر أن يتم الإعلان عن هذا الرابط في تمام الساعة التاسعة مساءً يوم الأربعاء الموافق 22 مايو 2024.

اضغط هنا للاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2024 محافظة بورسعيد

اضغط هنا للاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2024 محافظة بورسعيد

ستكون الصفحة الرسمية لمحافظة بورسعيد على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أحد الوسائل التي يمكن من خلالها الترقب والانتظار لظهور الرابط. يمكن للمهتمين بالحصول على نتيجتهم الدخول إلى صفحة المحافظة والانتظار لظهور الرابط الخاص بنتيجة الشهادة الإعدادية، حيث سيتم نشره بشكل رسمي وموثوق به.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن أيضًا للراغبين في الحصول على النتيجة متابعة الصفحة الرسمية لمديرية التربية والتعليم في بورسعيد. سيتم نشر الرابط على هذه الصفحة أيضًا، مما يتيح للجميع فرصة الوصول السريع والمباشر إلى نتيجتهم بسهولة.

مع اقتراب موعد الإعلان، يمكن للطلاب وأولياء الأمور متابعة الصفحتين والبقاء على اطلاع دائم بأحدث التحديثات. وعند ظهور الرابط، يكون بإمكانهم الدخول عليه والاستعلام عن النتيجة بسهولة عبر إدخال رقم الجلوس المخصص لكل طالب.

هذه الخطوات تضمن للجميع الحصول السريع والفعّال على نتيجتهم، مما يسهل عملية التخطيط للخطوات المقبلة في مسارهم التعليمي والمهني.

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2024 محافظة بورسعيد بالدرجات

بعد اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2024 محافظة بورسعيد، تظهر نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2024 محافظة بورسعيد بالدرجات.

حيث يظهر على رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2024 محافظة بورسعيد، درجات كل طالب في جميع المواد الاساسية وغير الاساسية و المجموع الكلي في امتحانات الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الحالي 2023 / 2024.

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2024

تظهر نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2024 في باقي محافظات الجمهورية خلال الأيام القادمة تباعا، بعد انتهاء أعمال التصحيح ورصد الدرجات في كنترولات الشهادة الإعدادية.

ويتولى اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2024، كل محافظ في محافظته، وليس وزير التربية والتعليم مثلما يعتقد البعض.