رئيس جامعة سوهاج يؤكد على أهمية الإمتحانات الإلكترونية في القضاء على الغش

تفقد الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، سير أعمال امتحانات كلية الصيدلة، والتي تعقد إلكترونياً بمركز الاختبارات الإلكترونية بالمقر الجديد للجامعة، يصاحبه الدكتور علام عبد المنعم القائم بعمل عميد الكلية، الدكتور محمد صلاح وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والدكتور صبري عبد الباسط مدير مركز الاختبارات الإلكترونية والدكتور عبد العليم سعد نائب مدير المركز.

وأكد النعماني علي ان الجامعة تحرص علي تطبيق الإختبارات الإلكترونية باعتبار إنها أحد أهم أهداف خطتها الاستراتيجية، نحو التحول الرقمي والتي تلعب دورًا أساسياً لمراقبة جودة التعليم، حيث يتم من خلالها تقييم إلكتروني للطالب لحظياً، من خلال تزويده بكم كبير من بنوك الأسئلة التي تعمل بشكل آلي وتقضي على فرص الغش والتظلمات نهائياً.

وقال النعماني ان الإختبارات الإلكترونية تتميز بالمرونة والكفاءة وتحقق الشفافية بالعملية التعليمية، حيث يتم بإستمرار متابعة سير الامتحانات أولاً بأول، وحل أي مشكلات أو معوقات تظهر خلال فترة انعقادها، مشيداً بكافة الأمور التقنية والتجهيزات بالمركز لتأدية الامتحانات من خطوط إنترنت فائقة السرعة، و دقة عالية الجودة في تأدية الطلاب لاختباراتهم.

وأضاف الدكتور علام عبد المنعم ان رئيس الجامعة تفقد امتحانات مادة رقابة جودة الأدوية للمستوي الخامس، حيث يؤدي الامتحانات ١٢١ طالب وطالبه، موضحاً ان الإمتحانات تستمر حتي يوم ١٣ يونيو الجاري.