اقتصادي: ضخ سيولة نقدية للمصدرين تزيد قدرة المنتج المصري التنافسية

أكد الخبير الاقتصادي محمد البهواشي، أن هناك جهود مستمرة خلال الفترة الحالية لسرعة ضخ سيولة نقدية للمصدرين، والعملية التصديرية كان يتمّ ردها للمصدرين قبل ذلك من 4 إلى 5 أعوام.

وأشار "البهواشي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميين رامي الحلواني ولمياء حمدين ببرنامج “هذا الصباح”، المذاع على قناة “إكسترا نيوز”، إلى أنه بهذه المبادرة التي قامت بها مصر ووثقها الرئيس عبدالفتاح السيسي والتي تتمثل في ردّ الأعباء التصديرية بسداد معجل في نفس السنة المالية أحدث حالة من السيولة لدى المصدر، مؤكدًا أن هذه المبادرة أعطت المصدر قدرة على تنفيذ توجيهات الدولة بالارتقاء بالمنتج المصري طبقًا لضوابط ومعايير الجودة العالمية.

وأشار إلى أن أن هذا زاد من قدرته التنافسية في الأسواق العالمية، مؤكدًا أن هذه المبادرة شكلت الصناعة المصرية وحافظت على العمالة التي كانت تعمل في هذه المشروعات في فترة من الفترات، التي كانت بها توقف في عجلة الإنتاج نتيجة لظهور بعض الأزمات مثل أزمة كورونا.

وعقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، اجتماعًا مع ممثلى قطاع الدواء وذلك لتوطين الصناعة وزيادة معدلات التصدير.

يأتى ذلك في إطار الاجتماعات التى يعقدها رئيس مجلس الوزراء فى قطاعات مختلفة لزيادة معدلات إنتاجها والنمو العام لها بهدف توافر تلك المنتجات وزيادة معدلاتها للتصدير وتوفير العملات من النقد الأجنبي.