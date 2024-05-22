طلاب إعدادية الفيوم يشتكون من صعوبة إمتحان الدراسات الإجتماعية

اشتكى طلاب الشهادة الاعدادية وأولياء الأمور من صعوبة امتحان مادة الدراسات الإجتماعية ، الذي أدوه اليوم الاربعاء.

اكد الطلاب وأولياء الأمور إن امتحان الدراسات الإجتماعية جاء صعبا وطويلا ، كما جاءت الأسئلة لا تتناسب مع مستوى الطالب المتوسط واغلبه مقالى .ووقت الامتحان كان ضيقا جدًا بالنظر لمستوى الأسئلة، وان الكثير منهم لم يستطع حل كل الأسئلة، و لم يتمكن الغالبية منهم من المراجعة , وأكد الطلاب أن الامتحان احتوى على أسئلة مقالية كثيرة تحتاج إلى وقت كبير للتفكير، بالإضافة إلى غموض الجزء الخاص بالخريطة.

مراجعات مجانية لطلاب الثانوية

من جهه اخرى نظمت ادارة ابشواى التعليمية بالفيوم محاضرات مجانية لطلاب وطالبات الصف الثالث الثانوي العام بإدارة أبشواي التعليمية، فى جميع المواد الدراسية، حيث تشمل المحاضرات المجانية، مراجعات عامة على المنهج وبنك الأسئلة، بمشاركة كوكبة من المعلمين والمعلمات الشرفاء المتميزين بإدارة أبشواي التعليمية.وذلك بناء على توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم ومتابعة وإشراف الدكتورة أمانى قرنى وكيل وزارة التربية والتعليم وإشراف الدكتور حسين العشيري مدير إدارة أبشواي التعليمية،والدكتور أحمد رياض وكيل الادارة وفريق العمل المشرف على المحاضرات بإدارة أبشواي التعليمية ,وفريق العمل المشرف على المحاضرات بإدارة العلاقات العامة والإعلام بالمديرية وإدارة أبشواي التعليمية.

يتم تقديم المراجعات والمحاضرات والمذكرات بالمجان لجميع الطلاب والطالبات الحاضرين بقاعة المحاضرات المجانية فى قاعة نقابة المعلمين بأبشواي طريق زيد أمام جمعية الاصلاح الزراعي و إدارة أبشواي التعليمية.

تقدمت الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالشكر والتقدير للمعلمين المشاركين فى تقديم المحاضرات والمذكرات بالمجان لجميع الطلاب ، وذلك للجهد المتميز المبذول في العمل، والمشاركة الإيجابية الفعالة والمتميزة فى تقديم خدمة تعليمية لأبنائنا طلاب وطالبات الشهادة الثانوية العامة على مستوى جميع الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة

قام بتقديم محاضرة امس الثلاثاء الموافق فى مادة الإحصاء رأفت رشدان و أحمد عز المحاضرة الثانية لغة انجليزية.