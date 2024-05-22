إحباط محاولة تهريب 15 طن أقماح محلية بالبحيرة

أسفرت الحملات الرقابية التي نفذتها مديرية التموين بالبحيرة ، بقيادة محمد عبدالعال مدير المديرية،وسمير البلكيمي وكيل المديرية ، بالتنسيق مع مباحث التموين عن ضبط سيارتين مٌحملين بـ 15طن أقماح محلية بالرحمانيه قبل تهريبها خارج المحافظة وتم التحفظ على المضبوطات وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما تم تنفيذ حملة مكبرة بكفر الدوار وبمتابعه سمير البلكيمي وكيل المديرية أسفرت الحملة عن ضبط منخل دقيق يقوم بتحليل ونخل الدقيق البلدى المدعم وتعبئتة فى شكائر بيضاء اللون لإعادة بيعه بالأسواق كدقيق فاخر وتم التحفظ على 25 شيكارة دقيق بلدى مدعم خضراء اللون وعدد 11 شيكارة دقيق بيضاء اللون مدون عليها دقيق استخراج 72 % تم نخلها وكذلك ضبط عدد 5 شكائر سن نخالة مستخرج من نخل وتحليل الدقيق البلدى وتم التحفظ على المضبوطات وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ومن جانبها أكدت الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة، على ضرورة متابعة محصول القمح هذا العام بدءً من مرحلة الحصاد حتى التوريد للصوامع والشون والهناجر، ويمنع نقل المحصول خارج المحافظة بدون تصريح.

مشددة على إحكام الرقابة واليقظة التامة، لحظر خروج الأقماح خارج محافظة البحيرة والتفتيش على كافة الطرق ومنافذ ومداخل المحافظة، ومدشات الغلال ومزارع الماشية وأماكن تخزين القمح والتجار، لمنع تداول أي أقماح بشكل غير رسمي إلا بتصريح كتابي من التموين، مع توقيع عقوبات رادعة على المخالفين.