رفع الإشغالات وإزالة العوائق بقرية سنهور القبلية في الفيوم

شنت الأجهزة التنفيذية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة سنورس بمحافظة الفيوم، حملة لرفع الإشغالات وإزالة العوائق بقرية سنهور القبلية، تحت إشراف المهندس محمد فتحي رئيس المركز

جاء ذلك في إطار توجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم لرؤساء المدن والمراكز، بتكثيف الحملات اليومية للنظافة ورفع الإشغالات والمتابعة الميدانية المستمرة للخدمات والمرافق.

خلال ذلك نفذت الوحدة المحلية حملة برئاسة المحاسب جمال العوامى نائب رئيس المركز لشئون المدينة والمهندس عبدالحميد فرج نائب رئيس المركز لشئون القرى، تم خلالها إزالة اللافتات العشوائية التى تم تركيبها دون ترخيص، بشوارع قرية سنهور القبلية وتوفيق أوضاع اللافتات غير المرخصة، بالإضافة إلى إزالة التعديات على جانبي الشوارع وحرم الطريق العام، وذلك بحضور المهندس سالم عبدالحميد رئيس قسم الإشغالات بالمركز.

رفع الإشغالات وإزالة العوائق الخرسانية بشوارع سنهور القبلية

وقامت الأجهزة التنفيذية بتنفيذ حملة مكبرة لأعمال النظافة والتجميل بالإضافة إلى رفع تراكمات القمامة ومخلفات الهدم بمدينة سنورس وقرى المركز، مع تفريغ صناديق تجميع القمامة وما حولها والمتولد اليومي، وتم ترحيلها إلى المدفن الصحى بمنطقة كوم أوشيم بالإضافة إلى إستكمال أعمال حملة النظافة على طريق القاهرة الفيوم الصحراوي وطريق بحيرة قارون السياحي بنطاق المركز، والتى أسفرت عن رفع 110 طن من القمامة والمخلفات، فضلا عن الأتربة الناتجة عن تنظيف الشوارع بإستخدام سيارة المكنسة الآلية بالشوارع.

وأوضح رئيس مركز ومدينة سنورس، أن الحملات تمكنت من رفع عدد من الإشغالات والعوائق الخرسانية بشوارع وميادين قرية سنهور القبلية، وعدد من الشوارع الفرعية، كما قامت الحملة برفع إشغالات المحال التجارية والباعة الجائلين بحرم الطرق والشوارع، وذلك بالتعاون مع قوات الأمن بمركز شرطة سنهور القبلية وشرطة المرافق، وأعضاء أقسام الإشغالات والحملة الميكانيكية وقسم الكهرباء والمتابعة الميدانية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة سنورس، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

ووجه رئيس المركز مديري الإدارات بالوحدة المحلية بالمتابعة الميدانية المستمرة لكافة الخدمات، وعدم السماح بوجود الإشغالات والعوائق بالطرق والشوارع المؤدية إلى قرى المركز، والعمل على رفعها بشكل فوري، لتيسير حركة المرور وفك الاختناقات المرورية بالشوارع وخاصة خلال فترة الظهيرة وخروج الطلاب من المدارس من امتحانات الشهادة الإعدادية، مشددا على ضرورة استمرار حملات رفع الإشغالات واللافتات المخالفة بالطرق والشوارع، ومتابعة أعمال حملات النظافة العامة اليومية، ورفع المخلفات بشوارع وميادين مدينة سنورس وقرى المركز، لتسهيل حركة السيارات والمواطنين والحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة.