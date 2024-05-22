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الأربعاء 22 مايو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

أيمن الشريعي يكشف بنود عقد زياد كمال مع الزمالك

بوابة الوفد الإلكترونية

كشف أيمن الشريعي رئيس نادي إنبي أن عقد زياد كمال للإنتقال إلى نادي الزمالك على سبيل الإعارة لمدة موسمين ونصف، حيث يمتلك 6 أو 7 بنود للإستفادة والحصول على إمتيازات مادية. 


وأضاف الشريعي: "زياد كمال حاليا يلعب لنادي الزمالك حيث ينافس الفريق الأبيض على البطولات منها بطولة الدوري الممتاز، لذلك هناك بعض التحفيزات له للتألق والظهور بشكل جيد ". 


وأضاف أيمن الشريعي: "لم أقبل بقرار الاتحاد المصري لكرة القدم بإعتماد فريق الأهلي بطلا لبطولة الدوري مواليد 2003 وسأقوم بتصعيد الأمر خلال المرحلة المقبلة ".

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