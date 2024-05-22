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الأربعاء 22 مايو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اقتصاد

334.4 % نموا في أرباح "فوديكو" خلال الربع الأول من عام 2024

تداولات البورصة
تداولات البورصة

كشفت القوائم المالية لشركة الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية- فوديكو، خلال الربع الأول من العام الجاري، ارتفاع أرباح الشركة بنسبة 334.42% على أساس سنوي.

قالت الشركة في بيان للبورصة أنها حققت صافي ربح بلغ 31.93 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية مارس 2024، مقابل أرباح بقيمة 7.35 مليون جنيه خلال نفس الربع من 2023.

وارتفعت مبيعات الشركة خلال الثلاثة الأشهر الأولى من العام الجاري إلى 78.08 مليون جنيه، مقابل مبيعات بلغت 38.35 مليون جنيه خلال الربع الأول من 2023.

وحققت شركة الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو) صافي ربح بلغ 21.719 مليون جنيه خلال 2023، مقابل أرباح بلغت 9.72 مليون جنيه خلال 2022.

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