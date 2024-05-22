تشكيل نهائي الدوري الأوروبي المتوقع بين باير ليفركوزن وأتالانتا

يتقابل فريقا باير ليفركوزن ونظيره أتالانتا مساء اليوم، في المواجهة المرتقبة التى تجمع بين الفريقين، بنهائي الدوري الأوروبي.

التشكيل المتوقع لنهائي الدوري الأوروبي

تشكيل بايرن ليفركوزين المتوقع في نهائي الدوري الأوروبي

حراسة المرمى: ماتي كوفاش.

خط الدفاع: بييرو هينكابي، جوناثان تاه، إدموند فيصل تابسوبا.

خط الوسط: أليكس جريمالدو، جرانيت تشاكا، إسيكييل بالاسيوس، جيريمي فريمبونج.

خط الهجوم: آدم هلوزيك، جوناس هوفمان، أمين عدلي.

تشكيل أتالانتا المتوقع ضد باير ليفركوزن في نهائي الدوري الأوروبي

حراسة المرمى: خوان أجوستين موسو.

خط الدفاع: مارتن دي رون، إيزاك هين، بيرات ديمسيتي.

خط الوسط: ماتيو روجيري، تيون كووبميينيرز، إيدرسون، دافيد زاباوكوستا.

خط الهجوم: أديمولا لوكمان، شارل دي كيليتير، جيانلوكا سكاماكا.

وتقام اليوم الأربعاء، مباراة نهائي الدوري الأوروبي، بين فريق أتالانتا الإيطالي، وبايرن ليفركوزن الألماني، على ملعب أفيفا بأيرلندا.

وتنطلق صافرة أحداث المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قناة beIN SPORTS 1 HD، بتعليق صوتي عامر الخوذيري.