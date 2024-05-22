جامعة الإسكندرية الأهلية تقيم الماراثون الرياضى الأول لطلابها

نظمت اللجنة الرياضية بإتحاد طلاب جامعة الإسكندرية الأهلية صباح اليوم الاربعاء "الماراثون الرياضي الأول لطلاب الجامعة، وعقد تحت شعار "إجرى من أجل صحتك"

تكريم الفائزين

تحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوه رئيس جامعة الإسكندرية، والدكتور محمود الخشن المشرف الأكاديمي لجامعة الإسكندرية الأهلية، وتحت إشراف الدكتور تامر حلمي مستشار إتحاد الطلاب، وبدأ من نهاية كوبري سيدي جابر وحتى برج السلسلة، وفى نهاية الماراثون، وتم تكريم الفائزين وذلك على النحو التالي:

- الطالب أحمد عبد اللطيف - "كلية العلوم" لحصوله على المركز الأول في ماراثون الجري (الطلاب)

- الطالبة إيمان عبد الهادي - "كلية طب الأسنان" لحصولها على "المركز الأول" في ماراثون الجري (الطالبات)

الطالب عمر عبدالله - "كلية الهندسة" لحصوله على "المركز الثاني" في ماراثون الجري (الطلبة)

- الطالبة شهد مجدي - "كلية الهندسة" لحصولها على "المركز الثاني" في ماراثون الجري (الطالبات)

الطالب محمد أشرف - "كلية الحاسبات" لحصوله على "المركز الثالث" في ماراثون الجري (الطلبة)

- الطالبة جودي محمد - "كلية الهندسة" لحصولها على "المركز الثالث" في ماراثون الجري (الطالبات)



كما تم توزيع الجوائز على جميع الطلاب المشاركين في الماراثون.

اعمال امتحانات

وفي سياق اخر أكد الدكتور على عبد المحسن القائم بأعمال نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون التعليم والطلاب، على وكلاء الكليات، ضرورة الاستمرار فى اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لاستكمال امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني وتذليل كافة العقبات لتتم عملية الامتحانات في سهولة ويسر مؤكداً أن الجامعة تتابع اعمال الامتحانات من خلال غرفة عمليات تعمل على مدار الساعة مشيراً أن الجامعة قامت بتكليف إدارة الوحدات العلاجية برفع حالة الاستعدادات القصوى وتجهيز سيارات إسعاف مجهزة تحسباً لحدوث أي ازمات صحية للطلاب خلال فترة الامتحانات ووجه السادة الوكلاء إلى ضرورة متابعة التهوية الجيدة داخل لجان الامتحانات لمجابهة الموجة الحارة التى تشهدها البلاد.

وفى إطار دور الجامعة في دعم الأنشطة الطلابية، قدم د. عبد المحسن الشكر للإدارة العامة لرعاية الشباب وإتحاد الطلاب لجهودهما فى تنظيم الفعاليات الثقافية والفنية والرياضية المختلفة بهدف دعم المواهب وتبنيها، ومنها مهرجان قسم المسرح للاقسام والمعاهد المتخصصة فى دورته ال ١٧، لافتاً أن الجامعة بصدد تدويل المهرجان ليصبح دولياً اعتباراً من العام القادم لاستقبال جميع المواهب الطلابية من مختلف الجنسيات، وماراثون صحتنا فى كوكبنا بالتعاون مع وزارة البيئة وتكريم الفائزين بالمراكز العشرة الأولى من الطلاب والطالبات.

وفي إطار دور الجامعة فى دعم وتطوير الخدمات الطبية، وافق المجلس على مقترح إنشاء قسم جراحة الأطفال واتخاذ الإجراءات اللازمة نحو هذا الصدد، بهدف تطوير الخدمات الطبية الشاملة في مجال جراحة الأطفال ورفع مستوى الرعاية الصحية المقدمة لهم.



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