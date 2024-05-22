النائب حازم الجندي يُكرم الفائزين في مسابقة حفظ القرآن الكريم بالغربية

نظمت اللجنة العامة لحزب الوفد بمحافظة الغربية برئاسة النائب المهندس حازم الجندي عضو مجلس الشيوخ وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، وتحت رعاية الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، حفل توزيع جوائز مسابقة حفظ القرآن، التي عُقدت خلال شهر رمضان، والتي شهدت إقبالا كبيرا من مختلف الأعمار وتقدم لها ٢٠٠٠ متسابق من مختلف قرى ومراكز ومدن محافظة الغربية.

وقدم النائب المهندس حازم الجندي، التهنئة للفائزين، مشيرا إلي أنه نظرا للزيادة الكبيرة في أعداد للمتقدمين تم زيادة الجوائز المالية للفائزين هذا العام ، كما وعد بزيادة قيمة الجوائز العام المقبل علي أن يكون هناك تكريم خاص للشيوخ المُحفظين و مكاتب التحفيظ التي تشرف على هؤلاء المتقدمين من حفظة كتاب الله.

وأكد "الجندي "، علي ضرورة إحياء كتاتيب تحفيظ القرآن لما لها من أثر كبير في تنمية الوعي الديني و التربية الدينية السليمة والصحيحة.

واشترطت اللجنة المشرفة علي المسابقة أن يكون يكون المتسابق من محافظة الغربية، ولا يتعدي سن المتسابق في مسابقة حفظ ربع القرآن ١١ عاما، وفي مسابقة حفظ نصف القرآن ١٦ عاما، وحفظ القرآن كاملا ٢٥ عاما.

ورصدت اللجنة جوائز مالية للفائزين، حيث حصل الفائز الأول في حفظ القرآن كاملا علي ٥آلاف جنيها، والثاني علي ٣ آلاف جنيها والفائز الثالث علي 2000جنيها، ومن الرابع حتي العاشر ألف جنيها.

كما حصل الفائز في مسابقة حفظ نصف القرآن علي 2000جنيها، والفائز الثاني علي 1000جنيها، والثالث علي 900 جنيها، ومن الرابع حتي العاشر 500 جنيها.

وحصل الفائز في مسابقة حفظ ربع القرآن علي ألف جنيها، والثاني 900 جنيها و الثالث 800 جنيها ومن الرابع حتي العاشر علي 500 جنيها.