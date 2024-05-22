إنقاذ ربة منزل حاولت التخلص من حياتها بقرص حفظ الأغلال بدار السلام

استقبل مستشفى دار السلام المركزي ربة منزل في العقد الثالث من العمر تقيم بدائرة مركز دار السلام جنوب شرق محافظة سوهاج مصابة بحالة تسمم إثر تناولها قرص لحفظ الغلال حال تواجده بالمنزل لمرورها بحالة نفسية سيئة وجرى تحولها لمستشفى سوهاج الجامعي الجديدة لتلقي العلاج وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .



تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج إخطارا من مساعده لفرقة الشرق يفيد بورود إشارة لمركز شرطة دار السلام من المستشفى المركزي بوصول "حمدية . ح . خ . ع" 30 سنة ربة منزل مصابة بحالة تسمم إدعاء تناول قرص لحفظ الغلال وتم تحويلها لمستشفى سوهاج الجامعي الجديدة لتلقي العلاج .

وانتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز لمحل الواقعة وبالفحص وسؤال والدتها "نجاح . ر . ف . ا" 62 سنة ربة منزل تقيم بذات الناحية أثناء تواجد المصابة بالمنزل تناولت قرص لحفظ الغلال لسوء حالتها النفسية ولم تتهم أحداً بالتسبب فـي ذلك ونفت الشبهة الجنائية .





كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري في الواقعة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .

وفي سياق آخر تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة منطقة جنوب الصعيد بالإشتراك مع ضباط وحدة مباحث مركز شرطة أخميم من إلقاء القبض على عامل يبلغ من العمر 41 سنة عقب قيامه بالنصب والاحتيال على صاحب مكتب مقاولات خاص واثنين آخرين يقيمون بدائرة المركز والإستيلاء منهم على مبالغ مالية بلغت جملتها 1.5 مليون جنيه بزعم توظيفها في مجال تجارة المواد الغذائية مقابل أرباح شهرية إلا أنه لم يف بوعده أو رد المبالغ المالية التي استولى عليها .





تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج إخطارًا من اللواء مدير إدارة البحث الجنائي يفيد بورود محضرا لمركز شرطة أخميم من الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة "منطقة جنوب الصعيد" يتضمن بلاغ "أبو هارون . ا . ص . ح" 43 سنة صاحب مكتب مقاولات خاص وعدد " 2 " آخرين يقيمون دائرة المركز بتضررهم من "محمد . ا . ح . ه" 41 سنة عامل ومقيم دائرة المركز والسابق إتهامه في عدة قضايا [ تبديد ] قيامه بالنصب عليهم من خلال تلقي مبالغ مالية منهم بلغت جملتها [ 1.500.000 مليون وخمسمائة ألف جنيه ] بزعم إستثمارها وتوظيفها فـي مجال تجارة المواد الغذائية مقابل حصولهم علي أرباح شهريه تقدر بـ 8 % من قيمة رأس المال إلا أنه توقف عن سداد أصول المبالغ المالية وأرباحها واستول عليها دون رد .

عقب استصدار اذن النيابة العامة تم ضبط المتهم وبمواجهته اقر بإرتكاب الواقعة وتعهد برد المبالغ المالية .





تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .