إصابة مدرس وطالبين في حادث سير بزراعي سوهاج الشرقي

شهد الطريق الزراعي الشرقي دائرة مركز أخميم شرق محافظة سوهاج وقوع حادث اصطدام دراجتين بخاريتين وجها لوجه نتج عنه إصابة مدرس كان يستقل الدراجة الأولى بإشتباه نزيف بالصدر وجروح متفرقة بالوجه وإصابة طالبين يستقلون الدراجة الثانية بإشتباه نزيف بالمخ وكدمات وكسر باليد اليمنى وكدمات متفرقة بالجسم وجرى تحويلهم لمستشفى سوهاج الجامعي الجديدة لتلقي العلاج وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .





تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج إخطارا من العميد رئيس مباحث المديرية يفيد تلقي مركز شرطة أخميم بلاغا بوجود حادث تصادم ومصابين بالطريق الزراعي الشرقي بدائرة المركز .





إنتقل لمكان الحادث مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وبالفحص تبين أنه أثناء سير دراجة بخارية قيادة "أيمن . ك . ا . م" 52 سنة مدرس يقيم بذات الناحية اصطدم وجها لوجه بالدراجة البخارية قيادة "محمد . ع . ت . م" 19 سنة طالب يقيم بذات الناحية .

نتج عن الحادث إصابة كل من :- قائد الدراجة الأولي باشتباه نزيف بالصدر وجروح متفرقة بالوجه وقائد الدراجة الثانية باشتباه نزيف بالمخ وكدمات متفرقة بالجسم ومرافق قائد الدراجة الثانية "عبد الله . ا . ا . ا" 16 سنة طالب يقيم بذات الناحية باشتباه كسر باليد اليمني وتم نقلهم لمستشفى سوهاج العام وتحويلهم لمستشفى سوهاج الجامعي الجديدة لتلقي العلاج قال المصاب الثالث بمضمون ما سبق ونفى الشبهه الجنائية .





جرى رفع آثار الحادث وتسيير حركة السير والتحفظ على الدراجتين وتحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .





وفي سياق آخر صرحت النيابة العامة بدفن جثة طفل في الخامسة عشرة من عمره يقيم بدائرة مركز دار السلام جنوب شرق محافظة سوهاج لقي مصرعه غرقا أثناء قيامه بالاستحمام في ترعة مارة أمام منزلهم لعدم إجادته السباحة .





تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مدير أمن سوهاج إخطارًا من مساعده لفرقة الشرق يفيد بورود إشارة لمركز شرطة دار السلام من المستشفى المركزي بوصول الطفل "رامز . ص . ف . ج" 15 سنة طالب يقيم بدائرة المركز جثة هامدة إدعاء غرق .





إنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز لمحل الواقعة وبالفحص وسؤال والده "صلاح . ف . ج . ا" 59 سنة عامل يقيم بذات الناحية أفاد بأنه أثناء قيام نجله بالإستحمام في ترعة مارة أمام مسكنه ولعدم إجادته السباحة توفي غرقاً ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك ونفى الشبهه الجنائية .





بتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق ولا توجد شبهة جنائية وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائي ذلك .





تحرر عن ذلك المحضر اللازم وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن الجثة .