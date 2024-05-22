قطار ينهي حياة طفل حال عبوره شريط السكة الحديد بجرجا

لقي طفل في العاشرة من العمر يقيم بدائرة قسم جرجا جنوب محافظة سوهاج مصرعه صدمه قطار حال عبوره شريط السكه الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة ة بالقرب من محطة سكة حديد جرجا وجرى نقل الجثة لمشرحة المستشفى العام وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .





تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج إخطارا من نائبه للجنوب يفيد بورود محضرا لقسم شرطة جرجا ا من قسم النقل والمواصلات بسوهاج يتضمن بلاغ ناظر محطة سكة حديد جرجا بإصطدام القطار ر [ القاهرة – نجع حمادي ] بالطفل "أسامة . ج . خ . ع" 10 سنوات تلميذ يقيم دائرة القسم وذلك قبل دخول القطار المشار إليه على رصيف محطة سكة حديد جرجا دائرة قسم جرجا حال عبوره شريط السكة الحديد من مكان

غير معد للعبور مما أدي إلي وفاته وتم نقل الجثمان لمشرحة مستشفى جرجا العام .





إنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز لمكان الحادث وبالفحص وسؤال والد المتوفـى "جمال . خ . ع . ت" 48 سنة عامل يقيم بذات العنوان بمضمون ما سبق ونفي الشبهة الجنائية .





تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات .

وفي سياق آخر استقبل مستشفى البلينا المركزي عامل في التاسعة عشرة من عمره يقيم بدائرة مركز البلينا جنوب محافظة سوهاج مصابًا بحروق نارية بالوجه والرقبة والكفين والقدمين أثناء تواجده بمخبز حدث تسرب غاز من إسطوانة بوتاجاز بالمخبز وعند توجهه لإستطلاع الأمر وذلك في وجود مصدر حراري أمسكت النيران بملابسه وجرى تحويله لمستشفى سوهاج الجامعي لتلقي العلاج وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .





تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج إخطارًا من نائبه للجنوب يفيد بورود إشارة لمركز شرطة البلينا من المستشفى المركزي بوصول "زياد . م . م . ع" 19 سنة عامل يقيم بدائرة المركز مصاباً بحروق نارية بالوجه والرقبة والكفين والقدمين وتم تحويله لمستشفى سوهاج الجامعي لتلقي العلاج.





إنتقل لمحل الواقعة مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وبالفحص وسؤال كل من :- والدته "مروة . ع . ع . ب" 39 سنة ربة منزل تقيم بذات الناحية وشاهد الواقعة "ناصر . ا . ا . م" 58 سنة صاحب مخبز يقيم بذات الناحية أنه أثناء تواجد المصاب بالمخبز حدث تسرب غاز من إسطوانة بوتاجاز بالمخبز وعند توجهه لإستطلاع الأمر وذلك في وجود مصدر حراري أمسكت النيران بملابسه مما أدي إلي حدوث إصابته ولم تتهم الأولى أحداً بالتسبب في ذلك ونفيا الشبهة الجنائية .





تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات .