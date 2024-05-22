محافظ جنوب سيناء يكرم المنظمين لمنتدى السياحة الأفريقي بشرم الشيخ

كرم اللواء دكتور خالد فوده محافظ جنوب سيناء، رجل الاعمال ناصر عبد اللطيف رئيس مجموعة ريكسوس العالمية وعددا من المعاونين والمشاركين في تنظيم فعاليات منتدى السياحة الأفريقي في مدينة شرم الشيخ، الذي انطلقت فعالياته في الفترة من 20 الي 21 مايو 2024م.

والذي نظمته مجموعة ريكسوس العالمية و شركة جي ام تي لتنظيم المعارض والمؤتمرات التركية وذلك بالشراكة الاستراتيجية مع جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، بالتعاون مع هيئة الاستثمار كداعم استراتيجي.

وبحضور ومشاركة نخبة من كبار الشخصيات وقيادات الصف الأول في قطاع السياحة الأفريقي ومجموعة كبيرة من سفراء الدول الأفريقية ورجال الأعمال المصريين والأفارقة و أكثر من 2000 من قطاع السياحة الدولي من 35 دولة.

واثنى المحافظ على الدور الكبير الذى تقوم بة مجموعة ريكسوس في تنشيط السياحة وفتح أسواق جديدة واعدة لإثراء السوق السياحى في مصر,