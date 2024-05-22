قصف شديد ومستمر من المدفعية الإسرائيلية تجاه أغلب أحياء رفح الفلسطينية

قال مراسل القاهرة الإخبارية، إن قصف شديد ومستمر منذ نصف ساعة من المدفعية الإسرائيلية تجاه أغلب أحياء رفح الفلسطينية.

وذكر المراسل، أن مدفعية الاحتلال تستهدف بشكل عنيف أحياء الجنينة والسلام والتنوة ومخيم يبنا وحي قشطة ومنطقة البلد وسط وشرق مدينة رفح الفلسطينية.

فيما أشار الهلال الأحمر الفلسطيني، إلى أن قوات الاحتلال تستهدف سيارة إسعاف بالرصاص الحي في منطقة الهدف بجنين أثناء توجهها لإسعاف مصابين.

وتواصل قوات الاحتلال شن مئات الغارات والقصف المدفعي وتنفيذ جرائم في مختلف أرجاء قطاع غزة، وارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من السكان.



ودمَّرت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مربعات سكنية كاملة فى قطاع غزة، ضمن سياسة التدمير الشاملة التي ينتهجها الاحتلال في عدوانه المستمر على قطاع غزة.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.