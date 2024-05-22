رئيس لجنة مراسم نهائي الكونفدرالية: الكاف يتحمل المسؤولية الكاملة عن التنظيم

أكد إبراهيم عبدالله رئيس لجنة مراسم نهائي الكونفدرالية وعضو الزمالك السابق، أنه بالفعل الكاف أرسل خطابًا إلى الاتحاد المصري والأهلي والزمالك، بأنهم هما المسؤولين عن تنظيم نهائيي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية.

وتابع عبدالله على انفراد بلس 90 خلال تواجده ضيفًا مع الإعلامي أمير هشام عبر قناة النهار: "الخطاب وصل في 2 مايو وقبل خوض النهائيات، وأن الكاف هو من سيكون مسؤول حسب اللائحة".

وأضاف إبراهيم عبدالله: "طباعة التذاكر مسؤولية الكاف، وطلب 50% من الدعوات، وطلب عدم تأمين الشرطة المصرية للمباراة مع تواجد شركات خاصة وهو ما اعترض عليه أحمد سليمان عضو المجلس وانسحب من جلسة الكاف وقتها، وليس الاعتراض كان على الدعوات".

واستطرد: "بعد هذا الاعتراض حصل اجتماعين آخرين، وتم خلاله الاتفاق على المراسم ومن سيتواجد في الملعب أثناء تسليم اللقب، مع وجود مسؤولي الناديين وأسر اللاعبين وتم تقديم كشف بالاسماء وتم تحديد أماكن جلوسهم على أن يكون النزول بعد انتهاء المراسم".

وقال عضو رئيس لجنة مراسم نهائي الكونفدرالية: "أسباب المظهر السيئ، جاء بسبب خلو الممر من العساكر الخاصة بالداخلية وهو ما وضعه الكاف وظلم نفسه وتم الاعتماد على الشركة الإفريقية".

واختتم: "وفقًا للخطاب أن السلطات المحلية والشركات التي سيتم التعاقد معها تتلقى التعليمات من الكاف، وتم منع تواجد السفير المغربي في مصر من الكاف في التواجد بالمقصورة وجلس في المقصورة بعد تدخل حسين لبيب رئيس النادي، وتم منع رئيس اللجنة الأولمبية أيضًا وبالتالي الاتحاد الإفريقي هو من كان مسؤولاً بشكل كامل عن التنظيم والزمالك خارج المسؤولية ولم يتواجد أمن من النادي والزمالك حصل على 50 دعوة فقط".