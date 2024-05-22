تفاصيل اجتماع اتحاد الكرة مع بيريرا بعد خطاب الأهلي

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن مجلس إدارة اتحاد الكرة عقد اجتماعًا مع فيتور بيريرا خلال الأيام القليلة الماضية، لمناقشة بعض الملفات وأسباب تراجع مستوى التحكيم بالفترة الأخيرة، حيث تم تحميل البرتغالي المسؤولية.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "فيتور بيريرا، حاول تبرير أسباب التراجع بأنه أمر قد يكون طبيعي كشأن اللاعبين الذين تتراجع مستوياتهم في فترات محددة أو بعض المباريات ثم يعودوا للتألق بعد ذلك، وهو ما لم يقنع الاتحاد".

وأضاف: "تم مناقشة أيضًا طلب الأهلي باستقطاب حكام أجانب للمباريات التي يرغب بها، إلا أن بيريرا عارض بشدة الأمر لرغبته في استمرار سياسته بوضع ثقته في الحكام المصريين، إلا أن رد الاتحاد كان أن الأهلي سوف يطبق شروط اللائحة التي تنص على الطلي قبلها بحوالي 15 يومًا وتسديد مبلغ مادي، وبالتالي قد يكون هناك موافقة من الاتحاد على طلبه".