سامسونج تضيف اللغة العربية إلى Galaxy AI لتعزيز التواصل العالمي

أعلنت شركة سامسونج للإلكترونيات عن إضافة اللغة العربية إلى خدمات Galaxy AI، مما يعزز من قدرات الذكاء الاصطناعي على أجهزتها ويتيح لملايين المستخدمين الناطقين بالعربية الاستفادة من ميزات الترجمة الفورية والمترجم الصوتي المتطورة.



يأتي هذا التطوير كجزء من التزام سامسونج بتقديم تجربة مستخدم متكاملة وشاملة لمستخدميها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث يتحدث العربية أكثر من 400 مليون شخص. يوفر Galaxy AI الآن دعمًا كاملًا للغة العربية، مما يسهل التفاعل مع المتحدثين باللغات الأخرى ويعزز التواصل بين الثقافات المختلفة.



تشمل التحديثات الجديدة ميزات مثل الترجمة المباشرة (Live Translate) والمترجم الفوري (Interpreter)، مما يتيح للمستخدمين الترجمة الفورية للنصوص والمحادثات الصوتية بسهولة وسرعة. وبفضل تقنية تحويل النص إلى كلام (TTS)، يمكن للمستخدمين الآن سماع الترجمة بنطق صحيح يعكس اللهجات المختلفة.



تعمل سامسونج على دمج التكنولوجيا المتقدمة والتعلم العميق في تطوير نموذج الذكاء الاصطناعي الذي يستطيع التعرف على اللهجات العربية وفهمها. وقد تم جمع مجموعة واسعة من التسجيلات الصوتية والنصوص العربية من مصادر متعددة لضمان دقة الترجمة وجودة الأداء.



هذه الخطوة تأتي ضمن رؤية سامسونج لتعزيز التواصل العالمي وإزالة الحواجز اللغوية، مما يتيح للمستخدمين تجربة متميزة على أجهزتها الذكية. يمكن لمستخدمي Galaxy AI تحديث إعدادات اللغة على أجهزتهم للاستفادة من الميزات الجديدة والتمتع بتجربة تفاعلية غنية وشاملة.