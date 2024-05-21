الداخلية تداهم مكتب كاستينج استغل اسم الفنان آسر ياسين للنصب

القت الأجهزة الأمنية بـ وزارة الداخلية، القبض على مالك ستوديو تصوير ومكتب كاستينج، تحت مسمى goodlife، لإدارتهما بدون ترخيص بمنطقة العجوزة بالجيزة، بعد شكوى فتاة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت أحدى الفتيات اتهمت مكتب كاستينج يدعى Goodlife Casting Agency، باستغلال اسم الفنان آسر ياسين من أجل النصب على عدد من الشباب والشابات من خلال الادعاء بإجراء مقابلات من أجل المشاركة في فيلم من بطولته على عكس الحقيقة.



وأوضحت الفتاة في بث مباشر عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك أن المكتب استغلهم من أجل إجراء أبحاث حول البشرة، والأمر ليس له علاقة من قريب أو بعيد بأي عمل فني من أي نوع.

كما اتهمت العاملين في المكتب بسوء التعامل معها أثناء وجودها في المكتب " استغربت وجود بودي جارد في المكتب عند وصولي.. وطلبوا مني إزالة الميكب بعد دخولنا..كان فيه قلة ذوق في التعامل قلة ذوق في التعامل جدًأ".



