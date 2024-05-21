إبراهيم عيسى: "الفشل السياسي العربي يتعاظم"

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن منهج الذي نعيشه اليوم ولا شئ تغير وكأن العقلية العربية جمدت ووضعت في ثلاجة وأصبحت على درجة من التخشب والجمود العقلي والفكري والسياسي وأصبحت محصورة بشعار "لا صوت يعلو صوت المعركة"، وهذا المنهج هو الذي يقودنا لدرجة من درجات الفشل تتعاظم كل فترة.

تصريحات مهمة من إبراهيم عيسى

ونوه "عيسى"، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، اليوم الثلاثاء، بأن الفشل السياسي العربي يتعاظم، موضحًا أن الفكر العربي يرى أنه في لحظة الخطر أو المواجهة لابد أن نتوقف عن الانتقادات ونتحول لـ"بغباء"، والقضية الفلسطينية هي المركزية للوطن العربي وهو أمر صح والوقت يثبت ذلك؛ لأن طريقة تفكيرنا في حل القضية هو الذي يجعلها القضية الأهم، طول ما طريقة تفكيرنا على هذا النحو

وشدد الإعلامي إبراهيم عيسى، على أن العقل العربي يفكر أنه يحرر فلسطين ودائمًا ما تنتهي من فشل لفشل، موضحًا أن هذا المنهج لم يجعلنا نسترد أي جزء من الأرض المحتلة، وهذه الطريقة الخاصة بالتفكير العربي هي التي تجعل القضية الفلسطينية هي القضية المركزية، في حالة تمكنا من حل القضية الفلسطينية سيكون هناك لكل الحلول الأخرى ومن بينها التضخم.