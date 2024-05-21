قومى المرأة بسوهاج يختتم تدريب قيادات دينية على نشر الوعى بالقضية السكانية

اختتم فرع المجلس القومى للمرأة بسوهاج، اليوم الثلاثاء، دورة تدريبية لعدد من القيادات الدينية بالمحافظة، لتدريبهم على نشر الوعى بالقضايا السكانية، والذى استمر على مدار يومين.

فرع المجلس القومى للمرأة

صرحت بذلك الدكتورة سحر وهبى مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بسوهاج، مضيفة بأن الدورة التدريبية تأتى فى إطار خطة المجلس برئاسة الدكتورة مايا مرسى، لنشر الوعى المجتمعى بالقضية السكانية، والارتقاء بالصحة الإنجابية للمرأة، بالتعاون مع الجهات المعنية فى الدولة.

وأكدت مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بسوهاج، أن الدورة التى اختتمت اليوم حضرها 50 من القيادات الدينية بالمحافظة "مسلمين وأقباط"، وواعظين وواعظات، استكمالًا لجهود المجلس فى تدريب القيادات الدينية، للمشاركة فى تقديم الدور التوعوى من خلال جلسات الدوار التى تعقد فى القرى، وركزت الدورات التدريبية على دعوة المجتمع للاستفادة من خدمات الصحة الإنجابية التي توفرها الدولة، بالمراكز والوحدات الصحية للمواطنين، للارتقاء بصحة المرأة والأسرة، وأهمية تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، والعنف ضد المرأة، ومهارات التواصل، ضمن المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية.

شاركت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، في الدورة 79 للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، ألقت خلالها كلمة ركزت على التزام مصر بحقوق الإنسان وجهودها لمواجهة التحديات الإقليمية، من خلال إطلاق أول استراتيجية وطنية لها في عام 2022.

وقالت الخطاب خلال كلمتها، إن الدستور المصري لعام 2014، خصص قسما كاملاً لحقوق الإنسان، والتزام بتناغم التشريعات مع الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، مشيرة إلي أن مشاركة المجلس في الدورة 79 للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب تعبر عن التزام مصر الراسخ بتعزيز وحماية حقوق الإنسان على المستويين المحلي والإقليمي.

ونوهت رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، بالتزام مصر بتمكين المرأة، مشيرة إلى أن 44.5٪ من أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان من السيدات، مؤكدة على أهمية إشراك منظمات المجتمع المدني في خطاب حقوق الإنسان. وتناولت السفيرة مشيرة خطاب عدد من القضايا الحرجة ومنها ختان الإناث، والتي وصفتها بأنها "جريمة وانتهاك صارخ لكرامة الإنسان"، مركدة على دورها في تنسيق حركة مجتمعية ضد ختان الإناث مع مختلف الشركاء، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية، وسلطت الضوء على جهود مصر التشريعية لتشديد العقوبات.

وأعربت خطاب، عن قلقها العميق بشأن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني المستمر، ووصفته بأنه "عار على الإنسانية" وأكدت على دعم مصر الثابت لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، مستعرضة جهود مصر، بما في ذلك استضافة الفلسطينيين النازحين، وتقديم المساعدة الإنسانية، والتفاوض على إطلاق سراح الرهائن.

وأقرت رئيس المجلس، بالتحديات التي تواجهها حركة حقوق الإنسان في العالم العربي وأفريقيا، خاصة في مواجهة النزاعات المستمرة وعدم الاستقرار السياسي. وأكدت على الحاجة إلى الاستمرار في الحوار والتعاون لتعزيز حقوق الإنسان في المنطقة.