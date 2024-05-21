ضبط 450 كيلو أسماك فاسدة وغير صالحة للإستهلاك بالفيوم

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم بالاشتراك مع مديرية الطب البيطرى، عدة حملات على الأسواق والمحال التجارية والمطاعم بالتعاون مع الجهات المعنية بمدينة الفيوم.

يأتي هذا في إطار توجيهات الدكتور احمد الأنصاري محافظ الفيوم، بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق، والتأكد من صلاحية السلع الغذائية حفاظا على صحة المواطنين.

جاء ذلك تحت إشراف المهندس سيد حرزالله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، والدكتور زين العابدين علي مدير مديرية الطب البيطري، بالاشتراك مع أطباء التفتيش على اللحوم بمديرية الطب البيطري برئاسة الدكتور سراج الدين فهمي رئيس قسم التفتيش على اللحوم بالمديرية، وبالتعاون مع إدارة الرقابة التموينية، والأجهزة التنفيذية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم.

ضبط أسماك ماكريل منتهية الصلاحية بالفيوم

وقامت الحملة بالمرور على الأسواق والمطاعم بمدينة طامية للتأكد من صلاحية اللحوم والدواجن المجمدة والحية بنطاق الإدارة التموينية، وتمكنت الحملة من ضبط عدد 45 كرتونة أسماك ماكريل مجمدة زنة الكرتونة الواحدة 10 كيلو بإجمالي وزن الكمية 450 كيلو أسماك ماكريل فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي لسوء التخزين وبها تغير في القوام المجمد إلى قوام متهتك وتغير في لون الخياشيم والإمعاء إلى اللون الأسود، مع وجود سوائل مدممة ذات رائحة كريهه، وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحاضر اللازمة ضد صاحب المخزن، كما تم تحرير العديد من المحاضر التموينية المتنوعة ضد التجار وأصحاب المخابز المخالفة بمدينة الفيوم.

وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحاضر اللازمة ضد المخالفين بمركز شرطة الفيوم، كما تم تحرير العديد من المحاضر التموينية المتنوعة، ومنها عدم الإعلان عن الأسعار والمواصفات وعدم وجود شهادات صحية للعاملين ببعض المطاعم، والبيع بأزيد من الأسعار الرسمية، واخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

وأشار مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، إلى أنه تم تشكيل لجان للمرور على محال الجزارة و بيع اللحوم والرنجة والفسيخ والسردين ، بنطاق قرى ومراكز المحافظة المختلفة، ضمت ممثلين عن مديريات الطب البيطري، والتموين والتجارة الداخلية، والصحة، وسلامة الغذاء، والمتابعة الميدانية، بالتعاون مع مباحث التموين والوحدات المحلية، وتم تنظيم عدد من الحملات المكبرة المشتركة، للتأكد من الاشتراطات الصحية للحوم المعروضة، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.