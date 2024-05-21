شركات السياحة: الحكومة تستعد لانطلاق أولى رحلات حج 2024 نهاية مايو

“ما يقرب من 20 ألف حاج سيسافرون لتأدية المناسك من خلال شركات السياحة هذا العام”، بهذه الكلمات تحدث باسل السيسي، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، والذي أكد أن من بين عدد الحجاج هناك 6 آلاف حاج سيسافرون بالطريق البري وسيبدأ سفرهم اعتباراً من يوم 23 ذي القعدة.

وشدد باسل السيسي، خلال مداخلة هاتفية له مع الإعلامية شيرين عفت، ببرنامج "اليوم"، المٌذاع عبر شاشة "dmc"، على أن الحكومة المصرية مستعدة لانطلاق أولى رحلات الحج لعام 2024 نهاية الشهر مايو الجاري، مؤكدًا أنه من المخطط سفر كل حجاج البري إلى الأراضي المقدسة على مدار أسبوع.

وأكد أن جزء من الحجاج الذي سيسافرون إلى السعودية لأداء مناح الحج سيكون توجهم إلى المدينة المنورة مباشرةً، والبعض الأخر منهم سيتوجه إلى مكة لأداء مناسك العمرة والاستقرار لحين بداية موسم الحج فيما أنه يتم زيارة المدينة في رحلة العودة، موضحًا أن تنظيم موسم الحج والاستعدادات بدأت منذ أكثر من 6 أشهر.

وأشار إلى أن نظام الحج المصري يتم إقراره من جانب اللجنة العليا للحج والتي تضم الجهات المعنية بالأمر، واللجنة تحت مظلة مجلس الوزراء، متابعًا: “حجاج السياحة مقسمين إلى 3 فئات الحج البري والحج الاقتصادي والحج 5 نجوم و"VIP".