ضربها بأنبوبة بوتاجاز ..الصور الأولي لسيدة الخانكة المقتولة علي يد زوجها

تنشر بوابة الوفد الصور الأولي لضحية التعذيب والضرب بمنطقة أبو زعبل التابعة لمركز الخانكة بمحافظة القليوبية، وكذلك ننشر صورة الزوج المتهم .

وفي وقت سابق ، تعدى عامل فراشة على زوجته بالضرب المبرح بمنطقة النبراوي بمنطقة أبو زعبل التابعة لمركز الخانكة التابع لمحافظة القليوبية، بعد وصلة تعذيب تعدى عليها بأنبوبة بوتاجاز، مما أدى إلى إصابتها بأنحاء جسدها وتهشم رأسها من الخلف، تم تحويل الجثة للمستشفى، والقبض على المتهم.

عذبها وضربها بأنبوبة بوتاجاز.. مصرع سيدة على يد زوجها بالخانكة

وأمرت النيابة بالتصريح بالدفن عقب انتهاء التقرير الطبي بمعرفة الطبيب الشرعي لبيان أسباب الوفاة، وحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وتلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارًا من المقدم محمد خليفة، يفيد بتلقيه بلاغًا من الأهالي بوفاة سيدة، وبالانتقال والفحص تبين أن الجثة لإسراء ل. س 27 عامًا، كوافيرة، ومقيمة النبراوى التابعة لدائرة المركز.

وقالت والدة المجني عليها، إن نجلتها متزوجة منذ 9 سنوات، ولديها طفلين ساندى، وعدى، واتهمت زوجها عصام. ع ع، عامل فراشة، بالتسبب فى وفاة نجلتها حيث أنه دائم التعدى عليها وتعذيبها.

تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتعدى عليها بالضرب أسفر عن إصابتها في أنحاء جسدها وضربها بأنبوبة بوتاجاز من الخلف تسبب فى كسر الجمجمة ووفاتها فى الحال، مؤكدًا في اعترافاته أنه لا يتعاطى أي مواد مخدرة، تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق والتي أصدرت قرارها السابق.

االمشدد 10 سنوات لعاطل بتهمة اتجار بالمواد المخدرة بشبين القناطر

كما عاقبت محكمة جنايات بنها، الدائرة السابعة، عاطلاً بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، لعاطل، لاتهامه بالإتجار بالمواد المخدرة "الهيروين"، بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية.

وتضمن أمر الإحالة فى القضية رقم 11494 جنح مركز شبين القناطر لسنة 2023، والمقيدة برقم 901 لسنة 2023 كلى شمال بنها، أن المتهم "إبراهيم أ أ"، 31 سنة، عاطل، مقيم دائرة مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، لأنه حاز وأحرز بقصد الإتجار جوهر مخدر الهيروين في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

وكشفت تحريات المباحث حول الواقعة، ورود معلومات بقيام عاطل بالاتجار بالمواد المخدرة بدائرة مركز شرطة شبين القناطر، عقب استصدار إذن النيابة تم ضبط المتهم وبحوزته كمية من المواد المخدرة "الهيروين"، وهاتف محمول ومبلغ مالي.

صورة المتهم والمجني عليها



وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والهاتف المحمول للتواصل مع عملاءه، والمبلغ المالي حصيلة تجارته الغير مشروعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وأمرت بحبسه علي ذمة التحقيقات، إلي أن أحالته للمحاكمة الجنائية أمام المحكمة المختصة فأصدرت المحكمة حكمها السابق بحق المتهم.