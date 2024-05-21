مربى المشمش.. حضريها في المنزل بـ 3 مكونات فقط| مفيدة للذاكرة

مربى المشمش من الحلويات الشهية التي يمكنك إعدادها لأفراد أسرتك على الإفطار، فبجانب مذاقها اللذيذ، إلا أنها تحتوي على العديد من الفوائد الهامة لصحة جسمك، وفيما يلي نقدم لك طريقة تحضيرها بالخطوات.

مربى المشمش

طريقة عمل مربى المشمش

المقادير

- مشمش : 2 كيلو

- سكر : نصف كيلو

- عصير الليمون : ملعقة كبيرة (أو نصف ملعقة مسحوق ملح الليمون)

طريقة التحضير

لعمل مربى المشمش.. يغسل المشمش وتنزع النواه منه، ثم يوضع في قدر ويوضع فوق السكر ويترك مدة ست ساعات على الأقل.

2. يوضع على نار هادئة مع الاستمرار في التحريك، ثم يضاف عصير الليمون أو مسحوق ملح الليمون.

3. ترفع الرغوة كلما ظهرت إلى أن يذوب السكر وينضج المربى.

4. يرفع المربى عن النار ويترك ليبرد تماماً، ثم يغطى وجه القدر بقطعة قماش ويوضع تحت أشعة الشمس لمدة أسبوع.

5. بعد ذلك يعبأ في مرطبان زجاجي نظيف وجاف تماماً ويحفظ لحين الاستعمال.

فوائد تناول المشمش

حماية صحة الكبد

من فوائد المشمش حماية الكبد من الإجهاد التأكسدي، ومنعه من التلف، لكن هذه النتيجة كانت من دراسات أُجريت على الحيوانات، ومن الصعب معرفة إذا كانت تقدم الفائدة نفسها إلى البشر لذا، يجب إجراء مزيد من الأبحاث.

بديل مثالى للرغبة الشديدة فى تناول السكر

المحتوى العالى من الألياف فى المشمش يساهم فى تحسين الهضم وصحة الأمعاء.

من خلال دمج المشمش فى نظامك الغذائى اليومى، يمكنك منع الإمساك وتنظيم حركات الأمعاء وتثبيت مستويات السكر فى الدم.

تعد القناة الهضمية الصحية أساس الصحة العامة، حيث إنها تعزز امتصاص العناصر الغذائية، وتعزز قدرة الجسم على الوقاية من العدوى والأمراض.

ويعتبر المشمش خيارًا مثاليًا لأولئك الذين يسعون للحفاظ على وزن صحى، حيث إن الحلاوة اغلطبيعية الموجود فيه وعدد السعرات الحرارية المنخفضة تجعله بديلاً للحلويات والوجبات الخفيفة، حيث يمكنك الاستمتاع بالمشمش الطازج مع الزبادى، أو مزجه فى عصائر منعشة، أو تناوله كوجبة خفيفة قائمة بذاتها.

تأثير تناول المشمش على الدماغ

المشمش غني بالبوتاسيوم، وهو عنصر غذائي ضروري لـ تعزيز وظائف الأعصاب، وتحسين نقل الإشارات العصبية بين الخلايا، ما يساعد على تحسين التركيز والذاكرة.

يحتوي أيضا على مضادات الأكسدة، التي تُسهم في تقليل الالتهاب بالدماغ، وخطر الإصابة بمرض ألزهايمر.

تعزيز صحة الجلد

يمكن أن تتعرض البشرة للتجاعيد وحروق الشمس وتلف الجلد والأشعة فوق البنفسجية، وصولاً إلى الإصابة بسرطان الجلد، والمفاجئ أنه يمكنك محاربة ما يسمى تلف الجلد بالمشمش الغني بمضادات الأكسدة.

يحتوي المشمش على فيتاميني C و Eالمهمين لبشرة صحية، إذ يحمي فيتامين Cمن الملوثات البيئية وأضرار الأشعة فوق البنفسجية، ويعمل على منع التجاعيد وبناء الكولاجين الذي يمنح البشرة مرونة إضافية. أمّا البيتا كاروتين فيقوم بدوره بالحماية من حروق الشمس.