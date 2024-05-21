الثلاثاء 21 مايو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الزناري يواصل برنامجه التأهيلي بمران الزمالك

بوابة الوفد الإلكترونية

واصل مصطفى الزناري مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، برنامجه التأهيلي والعلاجي، على هامش المران الذي أقيم مساء اليوم الثلاثاء على ملعب النادي، استعداداً لمواجهة مودرن فيوتشر في مسابقة الدوري الممتاز.

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وخاض مصطفى الزناري مجموعة من التدريبات التأهيلية داخل أرضية الملعب من أجل تجهيزه بالشكل الأمثل للمشاركة في التدريبات الجماعية في أقرب وقت ممكن، في ظل الإصابة التي يعاني منها في العضلة الخلفية.
ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة مودرن فيوتشر، المقرر لها يوم الخميس المقبل باستاد المقاولون العرب، في إطار مباريات الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

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