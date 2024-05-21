«أزمة ثقة» سبب تعاون نجلاء بدر مع هاني عادل

تجتمع الفنانة نجلاء بدر مع الفنان هاني عادل في عمل تلفزيوني جديد بعنوان «أزمة ثقة»، ومن المقرر بدء تصوير مشاهدهما خلال الأيام القليلة المقبلة .

تدور أحداث مسلسل «أزمة ثقة» حول صراع الأشقاء على المال، وتظهر نجلاء بدر ومنة فضالي وملك زاهر شقيقات، ومع تتابع الأحداث يدخلن في العديد من الأزمات.

مسلسل «أزمة ثقة» بطولة نجلاء بدر، هاني عادل، منة فضالي، ملك زاهر، مروة الأزلي، إيهاب فهمي، وآخرين ومن تأليف أحمد صبحي ومن المفترض أن تعلن الشركة المنتجة خلال الأيام القادمة عن بداية التصوير.

آخر أعمال نجلاء بدر

كانت آخر أعمال نجلاء بدر، مسلسل صوت وصورة، وشاركها البطولة مجموعة من النجوم أبرزهم: حنان مطاوع، مراد مكرم، وليد فواز، ناردين فرج، عمرو وهبة ولاء الشريف، صدقى صخر، هاجر عفيفى، أحمد ماجد، ايمان الشريف، ، رامى الطمبارى عماد صفوت وعدد آخر من الفنانين، إخراج محمود عبد التواب وتأليف محمد سليمان عبد المالك، وإنتاج أروما استديوز للمنتج تامر مرتضى .

تدور أحداث المسلسل حول أزمة مواقع التواصل الاجتماعي ومساوئها وكيفية تأثيرها على المجتمع ومدى التضليل للواقع من خلال عرض قصة إنسانية، حيث تجسد حنان مطاوع شخصية سيدة مكافحة متزوجة من وليد فواز الذى يترك لها كل مصروفات المنزل وتتسبب وسائل التواصل الاجتماعى في مشاكل كثيرة بحياتهما.

نجلاء بدر

أبرز أعمال النجمة نجلاء بدر

فنانة من نوع خاص، لمع نجمها خلال الكثير من الأدوار التى قدمتها طوال مسيرتها الفنية فى الدراما التلفزيونية والسينما، تميزت بأدائها المُتنوع، دائمًا تجذب انتباه الجمهور فى أعمالها الفنية، كانت بدايتها كمذيعة حيث قدمت العديد من البرامج والتى كانت بوابتها الحقيقية للدخول فى عالم التمثيل، جسدت العديد من الأدوار الناجحة وشاركت فى أعمال فنية ضخمة، وأبرزها: «البرنس، حكاية حياة، رمضان كريم، ستات قادرة، لؤلؤ، طرف ثالث، الفتوة، فوق مستوى الشبهات، إحنا الطلبة، بين السرايات، الزوجة الثانية، ريش نعام، شارع عبدالعزيز، شمس الانصارى، سره الباتع، المحكمة، بين السما والأرض، أبوجبل، كلبش 2» وآخرهم مسلسل «صوت وصورة».

حكاية «عيشها بفرحة» آخر أعمال هاني عادل

كانت آخر أعمال هاني عادل، حكاية "عيشها بفرحة" وشاركه البطولة كل من: هبة مجدى، حسن أبو الروس، رانيا منصور، نور إيهاب، محمود ياسين جونيور، ياسر فرج وعدد آخر من الفنانين تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج البير مكرم، وتدور الأحداث فى إطار اجتماعى رومانسى من خلال قصة إنسانية.

عيشها بفرحة

وتجمع حكاية "عيشها بفرحة" الفنانين هانى عادل وهبة مجدى، بعد 4 سنوات من تقديمهما حكاية "براد شاى" من الجزء الثالث من مسلسل "نصيبى وقسمتك" الذى تم عرضه عام 2019، وشارك في بطولته تونى ماهر ومى فخرى، إضافة إلى ظهور خاص للفنانة عبير صبرى، ومن تأليف عمرو محمود ياسين وإنتاج أحمد عبد العاطى وإخراج محمد سلامة.

حكايات مسلسل "55 مشكلة حب"

"عيشها بفرحة " هى ثالث حكايات مسلسل "55 مشكلة حب" بعد عرض حكاية "الفريدو" بطولة إلهام شاهين وأحمد فهمى وندا موسى وإخراج عصام نصار، وحكاية "ما تيجى نشوف" بطولة هنا شيحة، نبيل عيسى، إسلام جمال، نهى عابدين، ملك قورة، طارق صبرى، أحمد جمال سعيد، راندا عبد السلام،فيما يتواصل تصوير الحكاية الرابعة بعنوان "روحى فيك" بطولة عائشة بن أحمد ومحمد كيلانى ونور محمود وفراس سعيد وإخراج محمد لطفى.