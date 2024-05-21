الثلاثاء 21 مايو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

أسعار الدواجن والبيض اليوم في الأسواق.. مفاجأة

بوابة الوفد الإلكترونية

شهدت أسعار الدواجن والبيض في الأسواق استقرارا عقب إعلان الحكومة مبادرة لخفض أسعارها بنسبة تصل إلى 30% بعد عيد الفطر، حيث انخفضت أسعار الفراخ إلى 78 جنيًها في المزرعة و85 جنيهًا بحد أقصى في الأسواق.

أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 21 مايو 2024

الفراخ البلدي: بلغت نحو 105 جنيهات في المزرعة و 117 إلى 123 جنيهًا في الأسواق.

الدجاج الساسو الأحمر: 96 جنيهًا في المزرعة بينما سجل 110 جنيهات للكيلو في الأسواق.

الفراخ البيضاء الأمهات: بلغت نحو 78 جنيهًا في المزرعة و 89 جنيهًا للكيلو في الأسواق.

بلغ سعر البانيه اليوم 195 إلى 210 جنيهات للكيلو بعدما سجل سابقًا 185 جنيهًا للكيلو بحد أقصى.

الشيش طاووق: وصل سعره إلى 200 جنيه تقريبًا.

الأوراك: سجلت اليوم 115 جنيهًا بزيادة 10 إلى 20 جنيهًا عن أسعارها في الأيام القليلة الماضية.

صدور الدجاج: استقرت أسعارها عند 130 جنيهًا تقريبًا للكيلو.

الكبد والقوانص: بدأت أسعارها من 100 جنيه بزيادة 20 جنيهًا عن أسعارها خلال الأيام القليلة الماضية.

الهياكل: استقر سعرها عند 60 و 70 جنيهًا للكيلو.

سعر كرتونة البيض اليوم

سجلت سعر كرتونة البيض في الأسواق 130 إلى 135 جنيهًا، وسجلت كرتونة البيض الأحمر نحو 118 إلى 119 جنيهًا في البورصة و 140 إلى 145 جنيهًا في الأسواق.

كما سجل سعر كرتونة البيض البلدي نحو 124 إلى 125 جنيهًا في البورصة و 145 إلى 150 جنيهًا في الأسواق.

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