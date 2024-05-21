أسعار الدواجن والبيض اليوم في الأسواق.. مفاجأة

شهدت أسعار الدواجن والبيض في الأسواق استقرارا عقب إعلان الحكومة مبادرة لخفض أسعارها بنسبة تصل إلى 30% بعد عيد الفطر، حيث انخفضت أسعار الفراخ إلى 78 جنيًها في المزرعة و85 جنيهًا بحد أقصى في الأسواق.

أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 21 مايو 2024

الفراخ البلدي: بلغت نحو 105 جنيهات في المزرعة و 117 إلى 123 جنيهًا في الأسواق.

الدجاج الساسو الأحمر: 96 جنيهًا في المزرعة بينما سجل 110 جنيهات للكيلو في الأسواق.

الفراخ البيضاء الأمهات: بلغت نحو 78 جنيهًا في المزرعة و 89 جنيهًا للكيلو في الأسواق.

بلغ سعر البانيه اليوم 195 إلى 210 جنيهات للكيلو بعدما سجل سابقًا 185 جنيهًا للكيلو بحد أقصى.

الشيش طاووق: وصل سعره إلى 200 جنيه تقريبًا.

الأوراك: سجلت اليوم 115 جنيهًا بزيادة 10 إلى 20 جنيهًا عن أسعارها في الأيام القليلة الماضية.

صدور الدجاج: استقرت أسعارها عند 130 جنيهًا تقريبًا للكيلو.

الكبد والقوانص: بدأت أسعارها من 100 جنيه بزيادة 20 جنيهًا عن أسعارها خلال الأيام القليلة الماضية.

الهياكل: استقر سعرها عند 60 و 70 جنيهًا للكيلو.

سعر كرتونة البيض اليوم

سجلت سعر كرتونة البيض في الأسواق 130 إلى 135 جنيهًا، وسجلت كرتونة البيض الأحمر نحو 118 إلى 119 جنيهًا في البورصة و 140 إلى 145 جنيهًا في الأسواق.

كما سجل سعر كرتونة البيض البلدي نحو 124 إلى 125 جنيهًا في البورصة و 145 إلى 150 جنيهًا في الأسواق.