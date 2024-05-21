فاكهة الموسم.. فوائد المشمش تحميك من زيارة الطبيب

المشمش من الفواكه المنعشة والغنية بالفيتامينات، مثل فيتامين C والذي يقوم بدوره للوقاة من نزلات البرد ورفع المناعة، كما يتميز بفوائد عديدة، وفيما يلي نقدم لك أبرز فوائده حتى لا تتخلين عنه في نظامك الغذائي.

المشمش

فوائد تناول المشمش

تعزيز صحة الجلد

يمكن أن تتعرض البشرة للتجاعيد وحروق الشمس وتلف الجلد والأشعة فوق البنفسجية، وصولاً إلى الإصابة بسرطان الجلد، والمفاجئ أنه يمكنك محاربة ما يسمى تلف الجلد بالمشمش الغني بمضادات الأكسدة.

يحتوي المشمش على فيتاميني C و Eالمهمين لبشرة صحية، إذ يحمي فيتامين Cمن الملوثات البيئية وأضرار الأشعة فوق البنفسجية، ويعمل على منع التجاعيد وبناء الكولاجين الذي يمنح البشرة مرونة إضافية. أمّا البيتا كاروتين فيقوم بدوره بالحماية من حروق الشمس.

حماية صحة الكبد

من فوائد المشمش حماية الكبد من الإجهاد التأكسدي، ومنعه من التلف، لكن هذه النتيجة كانت من دراسات أُجريت على الحيوانات، ومن الصعب معرفة إذا كانت تقدم الفائدة نفسها إلى البشر لذا، يجب إجراء مزيد من الأبحاث.

تعزيز صحة الجلد

يمكن صنع زيت أو كريم من بذور المشمش الغنية بالأحماض الدهنية، مثل اللينوليك والأوليك وفيتاميني Aو E، من فوائد الزيت المستخرج والكريم المساعدة على ترطيب البشرة وتغذيتها، وخصوصاً إذا كانت بشرة جافة.

بديل مثالى للرغبة الشديدة فى تناول السكر

المحتوى العالى من الألياف فى المشمش يساهم فى تحسين الهضم وصحة الأمعاء.

من خلال دمج المشمش فى نظامك الغذائى اليومى، يمكنك منع الإمساك وتنظيم حركات الأمعاء وتثبيت مستويات السكر فى الدم.

تعد القناة الهضمية الصحية أساس الصحة العامة، حيث إنها تعزز امتصاص العناصر الغذائية، وتعزز قدرة الجسم على الوقاية من العدوى والأمراض.

ويعتبر المشمش خيارًا مثاليًا لأولئك الذين يسعون للحفاظ على وزن صحى، حيث إن الحلاوة اغلطبيعية الموجود فيه وعدد السعرات الحرارية المنخفضة تجعله بديلاً للحلويات والوجبات الخفيفة، حيث يمكنك الاستمتاع بالمشمش الطازج مع الزبادى، أو مزجه فى عصائر منعشة، أو تناوله كوجبة خفيفة قائمة بذاتها.

تأثير تناول المشمش على الدماغ

المشمش غني بالبوتاسيوم، وهو عنصر غذائي ضروري لـ تعزيز وظائف الأعصاب، وتحسين نقل الإشارات العصبية بين الخلايا، ما يساعد على تحسين التركيز والذاكرة.

يحتوي أيضا على مضادات الأكسدة، التي تُسهم في تقليل الالتهاب بالدماغ، وخطر الإصابة بمرض ألزهايمر.